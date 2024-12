Del escándalo de P. Diddy al regreso de Oasis o la separación de La Oreja de Van Gogh: el 'wrapped' musical de este 2024

Este 2024 ha tenido muchas bandas sonoras. Las hay tristes, alegres, de reencuentros —ya sabéis Don't look back in anger— y también de separaciones y rupturas. Pero en líneas generales, hablando de cifras, ha sido un año de récord para la industria musical.

El Anuario de la Música en Vivo 2024, de la Asociación de Promotores Musicales de España (APM) recoge una facturación de cerca de 579 millones de euros en conciertos en España del pasado 2023, un incremento del 26% respecto a 2022. Una tendencia que se prevé aún más creciente este 2024,en el que han tenido lugar citas como el paso por España de giras como la de Bruce Springsteen o Metallica o la irrupción de otro gran recinto en la escena como es el Santiago Bernabéu que ha acogido este 2024 a artistas como Karol G o Taylor Swift.

A nivel de grabaciones, también han crecido los ingresos en nuestro país. Según el informe del primer semestre de 2024 de Promusicae ha habido un crecimiento total de un 16,6% más respecto al mismo periodo del año pasado, generando un total de unos 249,8 millones de euros. De todo ello, el 89,7% de los ingresos lo representa el consumo digital, que aporta 224 millones de euros.

Pero más allá de un balance económico, la industria musical a nivel global se ha visto salpicada por bombazos de todo tipo: desde escándalos como el de uno de los magnates de la industria, el rapero y productor P.Diddy que ha recibido más de 150 denuncias por abuso sexual, el regreso de Oasis, la separación de La Oreja de Van Gogh, los litigios por la IA y los derechos de autor de TikTok o el triunfo de las artistas femeninas, incluyendo el auge de nombres como Sabrina Carpenter, Chappell Roan y Charli XCX.

Aquí, un pequeño music wrapped de lo que han sido estos 12 meses:

El escándalo de los abusos de P.Diddy

La industria musical se ha puesto patas arriba con las más de 150 denuncias de abusos sexuales desde los 90 a la actualidad que apuntan al rapero y productor P. Diddy, cuyo nombre real es Sean Combs.

Las últimas se hicieron públicas el pasado 12 de diciembre, con las que tres hombres le acusaron violación y agresión sexual en incidentes supuestamente ocurridos entre 2019 y 2022, en todos los casos después de haberles agasajado con bebidas adulteradas. La acusación, además, alega que Diddy silenció a las víctimas mediante chantaje y violencia, incluyendo secuestro, incendios provocados y palizas físicas.

Entre las muchas acusaciones, entre ellas las de al menos dos víctimas menores de edad, también se recogen los abusos realizados en las fiestas privadas del rapero, conocidas como freakoffs que se enmarcaban en las conocidas como “fiestas blancas” que realizaba Combs en su mansión o en hoteles y por las que se dejaban ver multitud de rostros conocidos que van desde Donald Trump, Jay-Z, su exmujer Jennifer Lopez.

La primera denuncia la hizo su exnovia, Cassie Ventura, el 16 de noviembre de 2023, que denunció agresiones, sumisión química, violaciones, verse obligada a mantener relaciones en las fiestas y con varios prostitutos para que Combs la grabara en vídeo.

Un año después, el pasado 16 de septiembre, fue detenido en un hotel de Manhattan, bajo la acusación de que “abusó, amenazó y coaccionó a mujeres y otras personas, y llevó a cabo actos criminales para la trata de mujeres, trabajos forzados, secuestros, incendios, sobornos y obstrucción a la justicia, entre otros crímenes”.

Diddy durante una actuación en una imagen de archivo Getty Images for Sean Diddy Comb

La acusación alega que, desde 2009 en adelante, el rapero agredió en numerosas ocasiones a mujeres, "golpeándolas, dándoles puñetazos, arrastrándolas, arrojándoles objetos y dándoles patadas".

También se le acusa de manipular a mujeres mediante actos como la distribución de narcóticos, la intimidación o la violencia para participar en "actividades sexuales orquestadas con trabajadores sexuales masculinos".

Actualmente, Sean Diddy Combs se encuentra en prisión sin fianza y a la espera de juicio, que arrancará el próximo 5 de mayo de 2025. Todo ello después de que perdiera 100 millones de dólares por no presentarse a otro juicio por agresión sexual.

El esperado regreso de Oasis

Parecía imposible, pero este 2024 se ha cumplido: los hermanos Gallagher se han reconciliado o, al menos, han firmado una tregua para volver a los escenarios con Oasis el próximo 2025.

La noticia, lanzada por Liam y Noel Gallagher el pasado 27 de agosto, puso fin a 15 años de especulaciones y disputas que les hicieron convertirse en una de las enemistades más populares de la industria musical. En un primer momento, las fechas anunciadas se limitaron a 14 y a Reino Unido e Irlanda, aunque con el paso de los meses fueron ampliando a EEUU, Canadá, México, Corea del Sur, Japón, Australia, Argentina, Chile y Brasil. Además, se rumorea que podrían ampliar su listado de fechas incluyendo otros países europeos.

La noticia revolucionó a los millones de fans de la banda de Manchester que llevaban años esperando este momento para vivir temas como Live Forever o Champagne Supernova en directo y colapsaron las webs de venta de entradas agotándolas en minutos. Lo que hizo que incluso la propia banda hiciera un llamamiento a no comprar entradas de reventa o con precios inflados.

La 'gran era' de Taylor Swift

Si ha habido una protagonista a nivel de conciertos este 2024, esa ha sido Taylor Swift. Su gira The Eras Tour, que finalizó el pasado 8 de diciembre en Vancouver (Canadá), se ha convertido en la que más ha recaudado de la historia logrando 2.000 millones de dólares en la venta de entradas, según informó The New York Times.

Su espectáculo llenó dos noches el Santiago Bernabéu el pasado mes de mayo, los pasados 29 y 30 mayo, y generó todo un tsunami en la capital durante días que llevó el estadio al delirio colectivo. El fenómeno ha ido acompañado por el lanzamiento del Tortured Poets Department el pasado 19 de abril, que también ha arrasado en la temporada de premios como los MTV VMA y los Billboard.

De hecho, Taylor Swift ha batido en 2024 todos los récords a nivel de premios. Se ha convertido en la artista con más premios Billboard de la historia y también la que más premios Grammy tiene en la categoría de Mejor álbum del año.

Taylor Swift, durante el primero de sus dos conciertos en Madrid con 'The Eras Tour'. Xavi Torrent / Getty Images

Un huracán llamado Karol G

A nivel latino, además del éxito imbatible de Bad Bunny a nivel de escuchas en Spotify —que solo ha lanzado este 2024 un single el pasado 5 de diciembre y tampoco ha tenido giras de conciertos— que continúa siendo el más escuchado en todos los rankings. Karol G se ha alzado como la gran artista en español de este año.

En 2023 la cantante publicó su disco Mañana será bonito y este 2024 ha recogido los frutos. De hecho, se ha colado como el cuarto álbum más escuchado en Spotify a nivel global, siendo el único en español. Recibió nada menos que 66 galardones este año, entre ellos Mejor álbum latino en los premios Grammy y el de Mujer del año por la revista Billboard.

La colombiana estuvo en Madrid el pasado mes de julio con nada menos que cuatro noches consecutivas en el Santiago Bernabéu, todas ellas con sold out. Cada una de las noches subió, como viene siendo tradición, a un invitado especial como fueron una inesperada aparición de Amaia Montero, la aparición de Bad Gyal o Tiësto.

Además de los cosechados con su disco, sus singles y colaboraciones posteriores tampoco han dejado de sumar cifras. Muestra de ello es que el Si antes te hubiera conocido publicado en junio se ha convertido en la canción más escuchada del año en España y continúa en el top 10 de España en Spotify en pleno mes de diciembre. Ni Mariah Carey bate a Carolina Giraldo.

La polémica de los vecinos del Bernabéu

Pero el concierto de Taylor Swift no solo ha traído consigo éxitos, también una sonada polémica. Los vecinos del Bernabéu iniciaron una cruzada por el ruido que aseguraban que el Real Madrid superaba los 53 decibelios que marca la Ordenanza de Protección contra la Contaminación Acústica y Térmica (OPCAT) del 25 de febrero de 2011, en Madrid para este tipo de eventos.

El pasado mes de septiembre se anunció que se cancelaban todos los conciertos programados en el recinto y los de Aitana o Lola Índigo ya están reprogramados en el estadio madridista.

El Real Madrid se encuentra desde entonces en las labores de insonorización del recinto y también se han iniciado las acciones legales contra las promotores de los distintos eventos allí realizados. El Ayuntamiento de Madrid ha tramitado desde el 26 de abril de 2024 un total de 24 sanciones por valor de 2,6 millones de euros a los promotores de los distintos conciertos celebrados.

Uno de los afectados ha sido Manuel Carrasco, que comunicó en La Revuelta (TVE) que había recibido las multas y también que las iba a recurrir. Según los papeles que compartió, eran tres multas —de 126.000 euros, 144.000 y 129.000, es decir, 399.000 euros en total— que, “evidentemente”, se van a “recurrir”, subrayó el cantante.

La separación de LOVG y Leire y el runrún de Amaia Montero

A nivel nacional, uno de los movimientos más sonados ha sido la salida de Leire Martínez de La Oreja de Van Gogh tras 17 años juntos a través de un comunicado emitido por la banda. "La decisión ha sido dura y difícil, pero llega después de mucho tiempo de reflexión y profundas conversaciones en las que no hemos conseguido acercar nuestras diferentes maneras de vivir el grupo", señalaron.

La noticia pilló por sorpresa a los fans, que pudieron disfrutar de la formación con Leire por última vez el 7 de octubre en Zaragoza. Con ella empezaron los rumores y la polémica. La reaparición de Amaia Montero en el concierto de Karol G en el Bernabéu hizo que comenzara a especularse con que iba a regresar a la banda, algo de lo que Martínez se ha desvinculado.

"Cuando no llegas a entendimiento es triste. Nuestro camino se ha separado lo suficiente para que igual no tenga vuelta. Por otro lado, no siempre he sabido poner límites ni defenderme como debiera", señaló en el programa Me quedo conmigo en Mitele.

De hecho, dejó claro en el programa que no tiene nada que ver en lo que ha ocurrido de puertas para adentro". "Que la dejen tranquila", pidió Martínez. “No era mi guerra, nunca lo ha sido y nunca he formado parte de eso. Si ha existido la guerra, es de otros”, declaró también a Europa Press.

Amaia Montero, de la que no se ha vuelto a saber nada respecto a su carrera musical y si va a retomarla en solitario, también habló en TardeAR y dejó claro que no tenía nada que ver con los rumores. “Se lo inventan y esto me está empezando a afectar. Esto es una locura. Esto es una demencia. ¿He dicho yo o algún componente del grupo ha dicho que yo vaya a volver a La Oreja? Ni de mi boca ni de la otra parte. Con lo cual se lo inventan”, añadió.

La guerra de los derechos de TikTok y el impacto de la IA

La nueva forma de consumo de música, más allá del streaming, apunta a TikTok. Los artistas llevan ya varios años orientando sus nuevos lanzamientos a esta red social a través de coreografías, estribillos cortos y versiones sped up, aunque en este 2024 las majors han acabado colisionando por los derechos de autor con la red social china.

A finales de febrero, después de que caducara el 31 de enero el contrato de uso por las canciones, TikTok empezó a eliminar las canciones de los artistas de Universal de sus vídeos, ya que no llegó a un nuevo acuerdo con la compañía por el uso de su catálogo.

Algunos artistas como Olivia Rodrigo o Taylor Swift lucharon y buscaron estrategias para recuperar sus canciones en la red social, especialmente para la promoción de sus nuevos trabajos. Finalmente, ambos firmaron la paz (al menos de forma temporal) en mayo y ambas compañías se comprometieron pagar mejor a los artistas y los compositores de Universal, ofrecer más opciones de promoción y monetización de sus canciones y proteger sus canciones frente a los contenidos generados con IA. Todo ello en un contexto en el que la app se juega la continuidad en el mercado estadounidense.

La IA, más allá de TikTok, ha marcado también la industria musical y la creación este 2024. Spotify ha hecho varias cribas eliminando a supuestos artistas generados por Inteligencia Artificial. A nivel europeo, el Parlamento Europeo ha aprobado el Reglamento Europeo de Inteligencia artificial (AIA, por las siglas en inglés de Artificial Intelligence Act), para garantizar derechos fundamentales de los creadores musicales y los derechos de autor. Sin embargo, por el momento el uso de la IA en la música sigue siendo una incógnita y cada vez más artistas se han sumado a denunciar a supuestos "autores" que en realidad están generados artificialmente.

El brat summer, Espresso y el éxito de Chappell Roan

Si ha habido tres artistas que han marcado el paso a nivel global este 2024 y que han sido la “revelación” para muchos, estas son: Charli XCX, Sabrina Carpenter y Chappell Roan. Las tres han sido confirmadas como cabezas de cartel del Primavera Sound, que ha firmado un trío de ases o más bien de reinas.

"Now he's thinkin' 'bout me every night, oh. Is it that sweet? I guess so. Say you can't sleep, baby, I know, that's that me espresso". Ha sido prácticamente imposible huir de este estribillo este 2024. El hit de Sabrina Carpenter ha copado durante meses las redes sociales y, aunque su primer trabajo fue en 2015, se ha alzado como una de las revelaciones de este 2024 con su disco Short n' Sweet con el que ha sacado su lado más pícaro y provocador. De ahí que sus shows se hayan vuelto virales por sus insinuaciones subidas de tono o que cargara contra Trump en los VMA besándose con un alien, solo un día después de que el actual presidente de EEUU hablase de "aliens ilegales transgénero que se encuentran en prisión".

Aunque Charli XCX cuenta con más de 10 años de trayectoria desde que publicó su disco True romance, este año con la publicación de su disco Brat ha supuesto un antes y un después. Marcado por una fuerte estrategia de marketing y todo teñido de verde —hasta la campaña presidencial de Kamala Harris— el disco, su sonido y estética desenfadada ha puesto patas arriba la industria musical con temas como Apple. La artista ha sabido además aprovechar el tirón generado por su fenómeno con otros dos álbumes paralelos: brat and it's the same but there's three more songs so it's not, una especie de reedición con tras canciones inéditas y brat and it's completely different but also still brat, con remixes y colaboraciones con artistas como Billie Eilish, Ariana Grande, Lorde, Troye Sivan o la española BB Trickz.

A Chappell Roan solo le ha hecho falta un disco, su debut The rise and fall of a midwest princess, lanzado en septiembre de 2023, para colocarse como la artista revelación del año. La artista ha logrado nada menos que seis nominaciones a los premios Grammy, incluyendo las tres grandes categorías: álbum del año, grabación del año y canción del año. Sus temas HOT TO GO!, Good luck, babe y Pink pony club han copado las listas de éxito, mientras las redes se llenaban de sus reivindicaciones a favor de salud mental, de cómo gestionar la fama y la relación con los fans e incluso de algún enfrentamiento con los fotógrafos como el que tuvo en la alfombra roja de los MTV VMA.

Bonus track: el Burrito Sabanero de David Bisbal

Para despedir el año, no podíamos dejar pasar la canción que media España no se saca de la cabeza: el tuki tuki de Bisbal en el Burrito sabanero.