El aplaudido gesto de Taylor Swift con Lana del Rey en la gala de los Grammy

Taylor Swift fue sin duda la ganadora de la noche en la 66ª edición de los premios Grammy que se celebraron este domingo en el Crypto.com Arena de Los Ángeles. La estadounidense logró hacer historia al conseguir ser la primera artista con cuatro premios Grammy a Mejor álbum, el último recibido por su disco Midnights.

Swift, que optaba a siete premios y se llevó dos, estuvo prácticamente toda la noche acompañada por su amiga y compañera Lana del Rey, con quien comparte el tema Snow on the beach incluido en su recién premiado álbum. Ambas llegaron compartieron el posado en la alfombra roja y estuvieron prácticamente la gala juntas.

De hecho, cuando Swift subió a recoger el premio a Mejor álbum del año por Midnights, abrazó a Del Rey y le pidió que subiera con ella al escenario, donde le esperaba Céline Dion con el gramófono. El gesto fue muy aplaudido por sus fans, ya que Del Rey optaba con Did you know that there’s a tunnel under Ocean Blvd al premio en la misma categoría.

Después de abrazarla y cogerla del brazo para que subiera con ella al escenario, la autora de temas como Cruel Summer le dedicó unas palabras. "Lana del Rey se estaba escondiendo, pero creo que muchas artistas femeninas no estarían donde están y no tendrían la inspiración que tienen si no fuera por el trabajo que ella ha realizado", señaló. "Creo que es una leyenda. Tengo mucha suerte de conocerte y ser tu amiga", añadió.

A pesar de haber estado nominada al Grammy en 10 ocasiones, incluyendo dos a Mejor álbum del año, Lana del Rey no ha conseguido ningún gramófono, frente a los 14 que acumula ya Swift.

Taylor Swift también aprovechó el momento para anunciar el lanzamiento de su nuevo disco, titulado The Tortured Poets Department, que verá la luz el próximo 19 de abril.