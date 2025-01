El batallón de mujeres silenciadas que salvaron al Ejército del caos en la Segunda Guerra Mundial 

En los relatos de la Segunda Guerra Mundial, hay historias que, a pesar de su relevancia, han permanecido en la sombra durante décadas. Una de ellas es la del Batallón 6888, el primer batallón compuesto exclusivamente por mujeres negras en el Ejército de los Estados Unidos. Su impacto en el conflicto fue fundamental, aunque apenas obtuvieron reconocimiento.

Se trataba de un total de 885 mujeres, lideradas por Charity Adams, las cuales se enfrentaron, no solo a los peligros que supone vivir una guerra, también a la segregación racial y discriminación de género demostrando una determinación que cambiaría la percepción de su papel en la sociedad.

Su papel fue clave en un momento crítico donde los soldados en el frente sufrían por la desconexión con sus familias. Se encargaron de que millones de cartas, que permanecían acumuladas en almacenes de Europa, fueran entregadas. Los soldados al no recibirlas y no saber nada de sus familiares, su moral se vio gravemente afectada y, por ende, el desempeño en combate. De hecho, se popularizó la frase "sin correo no hay moral" no solo como un dicho, sino como una realidad palpable.

Un batallón contra el prejuicio

La misión encomendada al Batallón 6888 podría parecer simple pero en realidad era muy laboriosa. Tenían que clasificar y distribuir más de 17 millones de cartas que llevaban almacenadas durante tres años. Enfrentando las adversidades del viaje a través del Atlántico, los bombardeos en suelo europeo y el rechazo de sus propios compañeros de filas, estas mujeres se organizaron en turnos de 24 horas, logrando completar la tarea en tan solo tres meses.

El Batallón 6888, también conocido como el "Six Triple Eight", fue un experimento en muchos sentidos. Según la revista Magas, la periodista Christine Brown Fisher lo define como “un experimento para determinar el valor que las mujeres negras traían al ejército”. Sin embargo, a pesar de demostrar su valía, estas mujeres enfrentaron un trato discriminatorio ya que mientras eran bien recibidas por las comunidades europeas, sus propios compañeros las menospreciaban por su género y raza.

Vivían en condiciones de segunda, separadas del resto del ejército debido a la segregación racial. No obstante, su trabajo demostró que el color de la piel y el género no definían la capacidad de servir al país. Su esfuerzo abrió las puertas para futuras generaciones de mujeres en el ejército, aunque su sacrificio no fue reconocido en su tiempo.

Un homenaje tardío a las heroínas invisibles

Tras la guerra, las integrantes del Batallón 6888 regresaron a Estados Unidos sin el reconocimiento merecido. Como relató Lena King, una de las integrantes: "Nunca nos hicieron sentir que lo que habíamos hecho era especial. Jamás protagonizamos un desfile. Acabamos y nos fuimos a casa con nuestras familias".

Finalmente, en 2021, el presidente Joe Biden firmó una ley que otorgaba la Medalla de Oro del Congreso al Batallón 6888, reconociendo oficialmente su valentía y contribución a la guerra. Fue un acto lleno de emoción, donde familiares de las mujeres del batallón se reunieron para agradecer y conmemorar su legado.

La líder que marcó la diferencia

La historia de este batallón no puede contarse sin destacar a su líder, Charity Adams, quien se convirtió en la primera comandante negra en el Cuerpo de Mujeres del Ejército (WAC). Tras la guerra, fue ascendida a teniente coronel, siendo la primera mujer negra en alcanzar ese rango. Sin embargo, su ambición no terminó ahí ya que continuó su carrera en la educación, el trabajo comunitario y la capacitación de líderes afroamericanos.

Adams representa no solo el espíritu del Batallón 6888, sino también la lucha por la igualdad en una época de profundas desigualdades. Su vida, marcada por el servicio y el liderazgo, es un ejemplo de que el heroísmo no siempre se encuentra en los campos de batalla, sino también en los actos cotidianos de resistencia y dedicación.

Una historia que resurge en la pantalla grande

El pasado 20 de diciembre de 2024, Netflix estrenó la película Six Triple Eight, dirigido por Tyler Perry y protagonizado por Kerry Washington como Charity Adams. La película busca dar a conocer esta historia olvidada, celebrando el coraje y la resiliencia de un grupo de mujeres que, a pesar de haber sido apartadas, desempeñaron un papel crucial en una de las épocas más oscuras de la historia moderna.