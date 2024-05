El mundo de la cultura despide a Paul Auster

El mundo de la cultura ha despertado con pesar este miércoles, al conocer el fallecimiento del aclamado y prolífico escritor Paul Auster. El novelista estadounidense, autor de Trilogía de Nueva York o Brooklyn Follies ha fallecido a los 77 años en su casa debido a un cáncer de pulmón.

En 2006, al recibir el premio Príncipe de Asturias de las Letras, afirmó: "Me he pasado la vida entablando conversación con gente que nunca he visto, con personas que jamás conoceré, y así espero seguir hasta el día en que exhale mi último aliento".

Numerosas son las personas e instituciones que han acudido a las redes sociales para expresar su tristeza y compartir palabras extraídas de sus libros: