El trabajo de ensueño sí existe: una semana de formación y hasta 60 euros la hora

En los últimos años es muy habitual conocer a muchas personas que, en la búsqueda de una mejor vida, abandonan sus países de origen y ponen rumbo a otros lugares del mundo con el objetivo de encontrar una mayor estabilidad y mejoras laborales, económicas.

Uno de los países que está experimentando un auge en este sentido es Australia, donde cada mes llegan cientos o miles de inmigrantes de todos los rincones del mundo con la intención de conseguir unas condiciones laborales mucho más atractivas que las que tendrían en sus ciudades.

Uno de esos miles de inmigrantes que llegan constantemente a Australia ha relatado cómo es su nueva vida y, particularmente, su nuevo puesto de trabajo. Según cuenta este trabajador, afincado en Sidney, su actual labor cuenta con un salario que se podría calificar de inaccesible en casi cualquier otra part del mundo, ya que se embolsa entre 50 y 60 dólares por hora, lo que se traduce en un salario aproximado de entre 80 y 90.000 dólares al año.

Pero sin duda, lo más llamativo de su nuevo oficio es la 'facilidad' a la hora de acceder a él, ya que tan solo requiere una semana de formación. Pero la principal cuestión es, ¿de qué se trata este trabajo?

Como era de esperar, el trabajo cuenta con letra pequeña, y es que no todo el mundo puede acceder a él, ya que su labor es la de técnico medio en trabajos verticales. O lo que es lo mismo, realizar las tareas 'que toquen' en las alturas. "A veces se trata de limpiar ventanas, a veces es trabajo de reparación..." asegura este empleado, del cual no se ha revelado su identidad.

Para poder acceder a este trabajo se exigen tres requisitos indispensables:

Tener mínimo 18 años

Contar con buena salud física

No presentar ninguna discapacidad o condición médica que impida realizar el trabajo de forma segura

Cómo es el curso de formación y la labor desempeñada

Según indican en Getahead, la aplicación a través de la cual se puede solicitar este empleo gracias a la Asociación Comercial de Acceso por Cuerdas Industriales (IRATA), los cursos de formación tienen una duración de, al menos 30 horas, divididas en cuatro días y en las que cada jornada se realizará una evaluación sobre los temas tratados.

Tras superar esta fase inicial, la persona en cuestión ya puede ejercer como técnico de Nivel 1, una acreditación suficiente para poder cobrar "entre 50 y 55 dólares por hora, aunque a veces es más. Depende del tipo de trabajo que hagamos", señala el trabajador.

Entre las labores que hay que ejercer destacan aquellas que involucran pintura, limpieza o mantenimiento de ventanas, entre otras. Como estarán pensando, una de las condiciones no escritas, pero que todo trabajador debe cumplir es la de no tener miedo a las alturas, aunque la labor en sí "no es realmente peligrosa", ya que, "estamos sobre dos cuerdas".

Si bien el trabajo definitivamente no es para alguien que tiene miedo a las alturas, el hombre dijo que pensaba que el trabajo “no era realmente” peligroso y que, con el paso de los años, se termina convirtiendo en "rutina".