El regalo de 'Five Nights at Freddy's' antes del estreno de la película

Imagen de la película 'Five Nights at Freddy's'.

La saga de videojuegos de terror Five Nights at Freddy's tiene la próxima semana un nuevo lanzamiento. En este caso, en la gran pantalla con una adaptación cinematográfica. El próximo 1 de noviembre se estrenará la cinta basada en los guardias de seguridad nocturnos que se tienen que enfrentar a terroríficas figuras animatrónicas que cobran vida durante la noche.

Para ello, la productora ha desarrollado una importante campaña de marketing con una web en la que conocer detalles de la cinta y ahora también, con un videojuego gratuito disponible desde el 18 de octubre.

Se trata de un videojuego en formato trol, tal y como detallan en Alfa Beta, llamado Freddy in Space 3: Chica in Space. En realidad se trata de un spin off de Freddy in Space 2, pero únicamente de disparos.

Se irán sucediendo distintas pantallas llenas de enemigos, cada una de ellas con un jefe final, a los que abatir al puro estilo shooter. Aunque en este caso Freddy no será el personaje inicial, sino que será Chica, aunque conforme avance el juego se tendrá a Freddy, Bonnie, Foxy y Mangle que pueden ser desbloqueados y usados cuando completemos su respectivo escenario.

Además, este regalo cuenta con otra sorpresa, si consigues pasarte el juego se podrá ver un fragmento de 10 minutos de la película.