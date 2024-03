J.A. Bayona, antes de los Oscar: "Lo que más me ilusión me hace es que esté mi familia" 

Este sábado, a falta de un día para que se celebre otra edición más de los Premios Oscar, el director español José Antonio Bayona, se encuentra ya en Los Ángeles para acudir a la gala. Su proyecto La sociedad de la nieve lo ha llevado hasta el continente americano como nominado en dos categorías: Mejor película internacional y en la de Maquillaje y peluquería.

En estas horas previas ha atendido a la Cadena SER, en la que ha concedido una entrevista en la que ha contado qué es lo que "más ilusión" le hace de esta edición. Y no es otra cosa que la presencia de su familia.

Ha contado que su padre, Juan Antonio, ha dedicado su vida profesional a ejercer como pintor de construcción. Y ha sido precisamente él el que le ha inculcado el amor por la gran pantalla.

"Es lo que más ilusión me hace, que esté mi familia", ha empezado a contar. "Mi padre es muy cinéfilo, es el que me inculcó el amor en cine. A sus 83 años no esperaba estar en Hollywood. Verlo con esmoquin no va a tener precio", ha apostillado.

De hecho, ha asegurado que va a aprovechar esta visita para enseñarles tanto a su padre como a su madre los decorados de las películas. "Todo eso me hace mucha ilusión", ha reconocido.

También ha narrado cómo tras la crisis que azotó en la década de los 80, a Juan Antonio "le surgió la posibilidad de hacer los carteles de las fachadas de unos cines", ha continuado su relato Bayona en la ya mencionada cadena. "Durante unos años, en mi infancia, él pintaba los murales de las fachadas", ha asegurado y uno de los que recuerda es el que hizo de El libro de la selva.