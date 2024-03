Esta mítica canción de Metallica oculta una lección sobre la Guerra Civil Española

Metallica y Hemingway tienen algo en común y es la Guerra Civil Española. La conexión viene motivada por uno de los temas más populares de la banda estadounidense liderada por James Hetfield, a la guitarra y la voz.

La canción en cuestión es For whom the bell tolls, que en castellano se traduce como ¿Por quién doblan las campanas?. Esta canción, que forma parte del álbum Ride the Lighting (1984), tiene el mismo título que la obra de Ernest Hemingway que se publicó en 1940.

La novela narra la historia del joven Robert Jordan, un voluntario de las Brigadas Internacionales que se traslada a España en el marco de la Guerra Civil para cumplir con su misión.

Durante el transcurso de la misma, no sólo hace frente a los peligros de la guerra, también descubre a la joven María, de la que no tarda en enamorarse. Todo ello en una novela cuyos personajes están inspirados en personas reales.

Es de sobra conocida la relación entre el autor norteamericano y España. Durante la década de los años 20 se ha podido saber que Hemingway recorrió el mapa nacional, donde disfrutó del Museo del Prado o de fiestas como San Fermín.

Y Metallica tomó en la década de los 80 el título de su obra para dar nombre a una de las suyas. A lo largo del tema se pueden extraer algunos versos que permiten interpretar el contexto en el que se basa.