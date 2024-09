La incógnita detrás del último mensaje de Rosalía y las posibles pistas de nueva música

Los fans de Rosalía llevan meses inquietos por las pistas que ha ido soltando en redes sociales que apuntan a un nuevo trabajo, como ya hizo con la colaboración con Lisa en New Woman, para la que compartió un fragmento con sus seguidores en un vídeo en directo.

La última publicación de la motomami ha sido más críptica. Rosalía ha compartido un carrusel de fotos de su día a día, que incluyen desde una foto a su Pro Tools trabajando en un nuevo tema a fotos de gatos y varios selfies, pero lo importante estaba en el pie de foto, que incluían los siguientes emojis: "🧸Ⓜ️🏟️🥽🅰️".

Según adivinaron muchos de sus seguidores, quería decir "OMEGA", con las iniciales de cada uno de los emoticonos y ya que incluía también una foto en la que se podía ver dibujado en un cuaderno junto a una guitarra el carácter griego correspondiente a esta letra.

Después de este mensaje, se han destapado varias teorías. Que bien OMEGA será el título de su próximo disco, del que sus fans hablan en redes sociales como R4, de una posible nueva canción o de que se podría tratar de una colaboración con Omega El Fuerte, quien inicialmente iba a participar en Despechá el verano de 2022.

"A veces solo ven las cosas como un negocio, pero de todas formas, entiendo que esa canción es un palo [un éxito] con y sin mí", se lamentó entonces el artista. Omega criticó que se enteró "dos días antes" y señaló que no le parece bien y que "no es algo de respeto": "Creo que no fue una buena decisión, creo que había que darme alguna explicación, hablarme de otra manera o con más tiempo".

Algunos seguidores de la cantante se han percatado de que ha compartido precisamente esa imagen el productor de videoclips, Stillz, responsable de los videoclips de Bad Bunny y también de su canción colaboración con la catalana, La noche de anoche.

Pero también se abre otra posibilidad, que sea un guiño a unos de los discos referentes en la revolución y mezcla del flamenco, con rock en este caso: Omega, de Enrique Morente y Lagartija Nick en el que adaptaban poemas de Federico García Lorca y temas de Leonard Cohen.

No sería la primera vez que Rosalía se inspirase en Morente en su carrera ya que incluyó en Los Ángeles una versión de Aunque es de noche. De hecho, aunque se la criticó por un supuesto "plagio" a los tangos de Estrella Morente en su tema Juro que, la cantaora la defendió asegurando que "Rosalía es ‘morentiana".