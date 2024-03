Las claves de la bajada del IVA al 10% a la venta de arte contemporáneo anunciada por Urtasun

"En estos momentos no tenemos para la compra de arte contemporáneo un IVA reducido como tienen otros países de la Unión Europea y he podido trasladarles [a los representantes del Consorcio de Galerías de Arte Contemporáneo] que soy sensible a esta reivindicación. Les he trasladado el compromiso de este ministerio para trabajar con el ministerio de Hacienda para ver de qué manera podemos trabajar en esa dirección que creo que sería extremadamente positivo".

Con estas palabras el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, despertó este martes una oleada de comentarios en X que criticaban la medida propuesta tras su reunión con los representantes del Consorcio de Galerías de Arte Contemporáneo. En su encuentro también aseguró que habían abordados otros puntos como la salida de la producción artística y la internacionalización de las obras.

La polémica medida, anunciada por parte del ministerio de Cultura un día antes de la inauguración de ARCO y en plena semana del arte contemporáneo en Madrid, pretende reducir el IVA de las ventas de obras de arte contemporáneo por parte de galeristas de un 21% a un 10%, siendo además una "reclamación histórica" por parte de las asociaciones de galeristas.

La reducción del IVA a transacciones artísticas de arte contemporáneo no es algo nuevo. En 2014, durante el gobierno del Partido Popular, se aprobó la reducción de un IVA al 10% en compra-ventas entre artistas y compradores. La entonces vicepresidenta Sáenz de Santamaría, celebró la medida y las comparó Italia (10%), Alemania (7%), Italia (10%) o Bélgica (6%).

Esta medida beneficiaría, por tanto, al personal de galerías y a artistas que generen sus ventas a través de intermediarios. Esto ha hecho que ciertos sectores de la izquierda critiquen la iniciativa del titular de Sumar, especialmente por este anuncio en materia fiscal en un mes en el que el IVA de la electricidad vuelve a ser del 21%.

"El Gobierno, a través de Urtasun, anuncia que pretende rebajar el IVA para la gente que comercia con arte, que no son precisamente las clases populares, la misma semana que sube el IVA de la electricidad al 21%. La deriva política del ejecutivo conduce al desastre”, ha señalado el secretario de organización y portavoz de Podemos, Pablo Fernández.

La medida beneficiaría la transacción de grandes obras de arte, como puede ser un Miró valorado en 3,3 millones de euros o un Picasso de 2,5 millones, que reduciría su coste en entre 250.000 y 300.000 euros, pero también en obras asequibles de pequeños artistas. Por ejemplo, en una que costase 250 euros, el precio se reduciría en 25 euros.

Ante las críticas, nombres del mundo del arte y la cultura como la historiadora del arte y comisaria Semíramis González han recordado que "solo el 15% de los artistas viven de su trabajo" y que se trata de un sector "precarizado".

Críticos de arte como Joaquín Jesús Sánchez también han defendido en X que no solo se compran grandes obras de arte contemporáneo. "La mayor parte de los compradores tienen rentas medias y compran a plazos. La horquilla va de 500 a 2.500€ por obra", ha indicado y ha recordado que eso sostiene la producción de artistas jóvenes.

Del mismo modo, ha recordado que igual que se reclamó con la reducción del IVA en otros sectores culturales como el cine, las entradas de los conciertos o las funciones teatrales, las galerías de arte generan empleo más allá de las transacciones.

El arte de nombres como Francis Bacon, Andy Warhol, Damien Hirst, Pablo Picasso o Joan Miró mueve cifras desorbitadas que produce un desequilibrio en el mercado y en la cuota de los pequeños artistas. De los 310 millones de euros que se movieron en el mercado del arte en 2020, según el cuarto informe de la Fundación La Caixa, el 76% lo copaban las galerías.

Además, según estos datos, los artistas más vendidos siguen siendo Picasso, Miró y Dalí, por lo que quienes compren y comercien con sus obras serían los principales beneficiados.

Por el momento, no se conocen detalles de la aplicación de la medida, que tendría que concretarse con el ministerio de Hacienda, más allá de la polvareda que ha generado en redes sociales y que ha puesto sobre la mesa, en plena semana grande del arte contemporáneo, los desequilibrios en esta industria. Por el momento, Hacienda ha admitido la reducción del IVA al arte sacro de cara a 2025 pasando del 21% al 10%.