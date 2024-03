Los Premios Dial o la noche de los grandes hitos de la música en español

Bajo panza de burro que reinaba en la isla de Tenerife este jueves se han alineado los astros. Concretamente, los de la música en español para celebrar una velada de cifras redondas en la gala de los premios Dial 2024 en la que artistas como Pastora Soler o Luis Fonsi han celebrado 30 y 25 años en la música respectivamente, pero también el centenario de Radio Barcelona, origen de Cadena SER.

La gala, presentada por la periodista de Cadena Dial Carmen Ramírez y los cantantes Edurne y Blas Cantó, ha comenzado con un medley con dos grandes nombres, uno con una importante trayectoria detrás Diego Torres, y otro con una más breve pero no con menos impacto: Beret.

El sevillano lo ha hecho con Mr. rain cantando su ultimo single Superhéroes. Tras ellos, ha llegado el turno de uno de los grandes bombazos de la noche, para sorpresa del público salía David Bisbal a interpretar sus temas Corazón roto y Ajedrez.

Al almeriense no le ha faltado un detalle para eclipsar: pirotecnia, potencia vocal y su ya característica vuelta. Al almeriense no le ha faltado un detalle para eclipsar: pirotecnia, potencia vocal y su ya característica vuelta. También ha sido el primer premiado de la noche y ha agradecido a un evento como este "poder compartir las alegrías con los compañeros cuando en otro momento no hay oportunidad".

El siguiente premio, entregado al igual que el primero por la actriz Alexandra Jiménez, ha sido para Dani Fernández. "quiero agradecer a la gente que ha llenado el Wizink hace poco y he tenido que poner otra fecha", además se ha acordado de su reciente paternidad al dedicarle el premio a su “Beli”.

Con él y su tema Dile a los demás el rock ha llegado al Auditorio de Tenerife. El cantante, guitarra al hombro, también ha hecho que el público cante su tema Todo cambia.

La presencia de artistas latinos también ha tenido un importante peso en esta noche. El primero en subirse al escenario a recoger el premio Dial Latino ha sido Prince Royce, referente mundial de bachatas, quien ha recordado antes de su actuación —en la que ha mezclado temas recientes como Morfina con grandes éxitos como Darte un beso— que Shakira grabó con él su primera composición de este género.

Con su actuación, entre el público, ha demostrado el éxito que tiene, especialmente entre el público más joven de la noche, que se ha levantado hacia él con intervención del equipo de la organización de la gala incluido. En pocos instantes, el Auditorio se ha convertido en una gran pista de baile. Un boom que consiguió repetir cerca del final de la velada Antonio José, que agolpó al auditorio en los pasillos.

Prince Royce durante su actuación. JPARIS

India Martínez es otra de las artistas que se ha subido al escenario a recoger uno de los premios de la noche, que ha dedicado a sus “dos personas más importantes” sus dos abuelas. “Este premio también me hace mejor mujer”, ha enfatizado la artista que ha protagonizado uno de los momentos más emotivos de la noche.

Luis Fonsi ha sido protagonista esta noche por sus 25 años que se han reconocido con un Premio Dial 25 años, aunque admite que para él ha pasado “muy rápido” y sigue gozando desahogándose con cada canción.

Pastora Soler en su actuación. JPARIS

En el caso de Pastora Soler han sido 30 años los que ha cumplido en la música. La sevillana ha recalcado que “no existe la suerte” sino que lo hace “la perseverancia y el trabajo duro”. “Lo importante en esta profesión es confiar en uno mismo y saber que vas a seguir y seguir, pero rodearte de buena gente”, ha señalado antes de repasar canciones de su carrera como Mala costumbre o el potente Quédate conmigo con el que representó a España en Eurovisión.

De récord ha sido también el reconocimiento de Malú, para la que este es 16ª galardón de Cadena Dial en su vitrina. Lo ha hecho también con un potente mensaje a las mujers: “Nosotras las que movemos el mundo, las fuertes, las que evolucionamos las que se nos cae el mundo encima y seguimos”.

Ana Guerra, que ha estado visiblemente emocionada por recoger este premio en su tierra, también se ha subido al escenario dedicando su actuación a su prometido, a la dirección de la banda encargada de la música en directo: Víctor Elías. A lo largo de la noche, otros premiados como Gonzalo Hermida, Beret, Diego Torres, Nil Moliner, Antonio José o Sergio Dalma han ido desfilando por este Auditorio de Tenerife.

Luis Fonsi con su Premio Dial. JPARIS

No solo de repasos a trayectorias ha estado marcada la noche, también de novedades como la de Estopa, que han presentado su nuevo disco, EstopÍA, que sale a la venta este viernes 15 de marzo con su single El día que tu te marches. Pero también para premiar a nuevos sonidos, con los Premio Nuevo Artista Dial al roteño Antoñito Molina y a Vicco que ha mandado un mensaje a través de un vídeo.

Aunque la noche ha estado marcada por la celebración, también ha habido momento para la reivindicación, de la mano de Rozalén. “Teniendo un micrófono delante no puedo evitar acordarme de la gente que está sufriendo tanta violencia que sufre tanta gente en el mundo. Sobre todo, el sufrimiento tan descarnado que sufre el pueblo palestino”, ha reivindicado la cantante, que ha recalcado que no entiende que para acabar con los conflictos “tengamos que matarnos, en realidad y metafóricamente”.

Álvaro de Luna ha sido el último de los 18 premiados de la noche. Para despedir el despliegue de música en directo de la noche, ha interpretado por todo lo alto y con el público entregado con un medley de sus temas Todo contigo y la bailable Hoy festejo, que ha cantado junto al trío colombiano TIMO.