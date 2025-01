Mel Ömana: "Yo he vivido situaciones machistas en la música. ¿Eso representa a la industria? No, representa a un sinvergüenza"

De Canarias... ¿a Eurovisión? Mel Ömana (Las Palmas, 1989) es una artista multidisciplinar que se mueve entre distintos géneros como el soul, el reggae, el funk, el hip hop y el son cubano. Esta mezcolanza de estilos ha cristalizado en I'm a queen, una propuesta para el Benidorm Fest que fusiona el bolero, el tango, el rap, el funky y la electrónica. "Siento mucho orgullo por poder defender con mi música el eclecticismo, el underground y la música de raíz", asegura en una entrevista para El HuffPost.

María Melodía, su verdadero nombre, se enorgullece de ser de barrio (Pedro Hidalgo, en Las Palmas de Gran Canaria), pero asume que eso le ha obligado a pelear más duro para "romper el techo canario" y tener, por fin, una oportunidad para demostrar al mundo su talento. "Si finalmente voy a Eurovisión, ni te cuento la guerra que voy a dar", cuenta.

A lo largo de la conversación, Mel Ömana nos desvela el mensaje de su canción, habla sin tapujos de la industria musical y revela la relación con el resto de compañeros de edición.

- ¿Cómo crees que el público ha recibido tu candidatura para el Benidorm Fest? ¿Estás contenta con la acogida?

- Ha tenido el recibimiento que esperaba: a unos les flipa y a otros les desconcierta. Tengo muy buen sabor de boca porque llevo una propuesta muy honesta con quien yo soy. Siento mucho orgullo por poder defender con mi música el eclecticismo, el underground y la música de raíz. Creo que nadie odia mi candidatura, aunque sé también que puedes no comprenderla de primeras. Cuando estás acostumbrado a que la música mainstream tenga una estructura concreta, puede desconcertarte.

- El tema es un claro manifiesto de empoderamiento y autoconfianza. ¿También puede considerarse un tema feminista?

- Soy una mujer cis, bisexual, neurodivergente y he vivido en ciertos márgenes. No sé separarme del feminismo a la hora de componer o vivir, pero lo encarno. Aunque, en este caso, la canción habla más del empoderamiento personal. De cómo nos sentimos cuando superamos una adversidad. Para mí es como un grito de guerra.

- En una entrevista dijiste que venías de un barrio obrero, pero que no romantizas la pobreza. ¿Ha peleado mucho Mel Omana para llegar hasta aquí?

- No es que haya peleado más que otros, pero sí me ha tocado darle duro. Nunca he utilizado mi experiencia para compararme con nadie. Cuando digo que no romantizo la pobreza quiero decir que yo vengo del barrio y lo celebro, pero en el barrio también pasas por situaciones difíciles porque no tienes las mismas oportunidades.

-¿Qué opinión tienes tú de la industria musical? ¿Hay también que pelear mucho?

- ¿Es injusta la industria de la música? Bueno, creo que en el mundo en general hay injusticias. Creo que hay que saber gestionar la frustración y no tomarse las cosas como algo personal.

- ¿Y es más complicado si eres mujer?

- Yo, como mujer, he vivido situaciones machistas que no son justas. ¿Eso representa la industria en sí? No, eso representa a un sinvergüenza. Uno tiene que tener autoanálisis, creer en lo que hace y utilizar las herramientas que te da la democratización del arte a través de las redes sociales. Hay gente que es virtuosísima y no está en la industria. Y otras que no lo son tanto y lo están. Hay que asumir la frustración de que las cosas, a veces, no son como una quieren que sea.

-Vamos a pensar en positivo. ¿Qué promesa haces si ganas el Benidorm Fest? ¿Tal vez hacerte un tatuaje? Tienes más de treinta en tu cuerpo...

- No he pensado todavía en ninguna celebración, pero seguro que pasaría algo que me inspirara para hacerme un tatuaje nuevo. Supongo que estará relacionado con la buena conexión que hay entre los 16 compañeros que participamos este año. Es imposible no conectar entre quienes estamos viviendo una misma situación.

- Al margen del Benidorm Fest, ¿cuáles son tus propósitos para 2025?

- Seguir creciendo como lo estoy haciendo y cuidar mi salud mental. Y seguir proyectando mi carrera, porque romper el techo canario ha sido muy importante. Y lo conseguí. Y si finalmente vamos a Eurovisión, ni te cuento la guerra que voy a dar.