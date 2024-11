Preguntan a Bad Gyal que si le gustaría una colaboración con Rosalía y su respuesta lo dice todo

En la noche de este viernes el Palau Sant Jordi ha acogido una nueva edición de Los40 Music Awards. Bad Gyal, Myke Towers o Dani Fernández han sido algunos de los premiados en esta gala que ha tenido la mirada puesta en las personas damnificadas por la DANA.

En su paso por el evento, desde la propia emisora han entrevistado a algunos de los premiados, como a Bad Gyal. Le han propuesto un minijuego en el que debía reconocer al artista que aparece caricaturizada en pantalla.

La primera imagen que le han mostrado ha sido la de Rosalía. Farelo ha respondido rápidamente y, a continuación, los periodistas le han preguntado si le gustaría colaborar con la también artista catalana. La intérprete de Tremendo culón no ha dado una respuesta clara, sólo se ha reído.

"El que calla, otorga", ha comentado la propia cantante. A pesar de que la respuesta no ha sido del todo clara, las redes ya se han pronunciado acerca de esta posible colaboración. !Que se viene", ha escrito una usuaria en su perfil de X.

"Me quedo seca", ha comentado otra, sumándose a otros tantos mensajes en los que los y las fans aseguran "no estar preparados" para un tema de ambas. "Como pase de verdad me da algo", "como sea de verdad, me muero" o "la persona que seré el día que esto suceda" han expresado otros tantos fanáticos.