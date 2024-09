Premios Emmy 2024: llega la batalla entre 'The Bear' y 'Shogun' que ya ganó Disney

Es 15 de septiembre. Los Premios Emmy 2024, el evento más importante de la televisión a nivel mundial, ya está aquí. El Teatro Peacock de Los Ángeles está listo y preparado para acoger una gala que recupera su fecha habitual, después de que la huelga de guionistas, actores y actrices que hizo temblar Hollywood el año pasado, obligase a posponer hasta este año la edición de 2023. Sin embargo, en poco más de medio año, los protagonistas y los títulos de las series de televisión que se la juegan esta noche han cambiado.

Si en enero, los Premios Emmy se despedían de la familia Roy con una lluvia de premios para la multipremiada Succession, en la emocionante gala de este domingo son dos las series que pugnarán por ocupar la plaza que deja libre la serie de HBO en el trono de la ficción de la temporada: son la épica e histórica Shogun y la asfixiante e independiente The Bear, con 25 y 23 nominaciones respectivamente, las que lideran todas las apuestas.

Shogun y The Bear, las grandes favoritas

Con un total de 25 nominaciones, Shogun, la serie ambientada en el Japón del siglo XVII que produce FX, una división que forma parte del conglomerado Walt Disney, se postula como la gran favorita de los Premios Emmy 2024. No obstante, ya ha ganado 14 premios en las categorías técnicas de los Creative Arts Emmy, una gala celebrada hace siete días en la que se reconocen aspectos como el diseño de producción, la fotografía y la edición de sonido. Premios que convierten a la ficción en uno de los productos más galardonados del año, y aún tiene la posibilidad de llevarse otros seis premios en la gala principal.

Shogun competirá por el título de mejor serie dramática frente a grandes producciones como The Crown (con 18 nominaciones), la popular serie de Netflix que aborda la vida de la reina Isabel II. Esta será la última oportunidad de la serie británica para sumar un Emmy a su espectacular palmarés después de su final definitivo. La actriz Imelda Staunton (que interpreta a Isabel II) y el actor Dominic West (en el papel del príncipe Carlos) también lucharán por los premios de su categoría en una serie dramática. Las series Fallout (Prime Video) y The Morning Show y Slow Horses, ambas de Apple TV+, también se encuentran entre las nominadas en esta reñida categoría.

En la categoría de mejor serie de comedia, The Bear es con su 23 nominaciones la gran favorita de los Premios Emmy 2024. La serie (también de FX) que cuenta la historia de Carmy Berzatto, un prometedor chef que vuelve a Chicago para salvar el restaurante de sándwiches de su familia, duplica el número de nominaciones respecto a las de hace un año. Jeremy Allen White, protagonista de la serie, buscará llevarse el premio a mejor actor en una serie de comedia, mientras que Ayo Edebiri, quien interpreta a su mano derecha en la cocina, compite por el galardón a mejor actriz de comedia.

The Bear, como ocurría con Shogun, también ha arrasado en los Creative Arts Emmy. Con siete premios, entre ellos el premio a mejor actriz invitada en una comedia para Jamie Lee Curtis. La actriz, que dando vida a Donna Berzatto, la madre del protagonista, se llevó el primer Emmy de su carrera y, después ganar un Oscar por su trabajo en la película Everything Everywhere All at Once, se acerca a la membresía del club EGOT, acrónimo con el que se conoce a un selecto grupo de artistas que en su vitrina premios tienen un Emmy, un Grammy, un Oscar y un Tony.

Además de The Bear, en la categoría de comedia están incluidas series como Solo asesinatos en el edificio de Hulu, que suma 21 nominaciones, o la comedia escolar Abbott Elementary, de ABC. También compiten las veteranas Hacks, Curb Your Enthusiams, Reservation Dogs y la serie de culto Lo que hacemos en las sombras.

Una gala llena de estrellas



La categoría de mejor miniserie promete ser una de las más reñidas de la noche, con candidatos como Ripley de Netflix, Fargo de FX y la nueva temporada de True Detective: Noche Polar de HBO. Entre las actrices nominadas en la categoría destaca el nombre de la colombiana Sofía Vergara, que competirá por dar vida a Griselda Blanco, una histórica narcotraficante a la que ha dado vida en Griselda (Netflix). En la categoría de mejor actor en una miniserie, aparecen Jon Hamm por su papel en Fargo y Andrew Scott por Ripley.

La ceremonia de los Premios Emmy 2024 promete una alfombra roja llena de grandes estrellas. Actores como Jennifer Aniston, Selena Gomez, Jeremy Allen White y Elizabeth Debicki desfilarán ante los focos, mientras compiten por los premios más codiciados de la televisión en una gala que, este año, presentará el dúo formado por los actores Eugene y Dan Levy que, además, son padre e hijo.

¿Dónde y cómo ver los Premios Emmy 2024 en España?

Los fanáticos de los Premios Emmy 2024 en España podrán seguir la gala a través de la plataforma Movistar+, que tradicionalmente ha transmitido este tipo de eventos. La cobertura en vivo de la alfombra roja y la ceremonia estará disponible en la madrugada del lunes 16 de septiembre, a partir de la 01:00 (hora peninsular). Además, la ceremonia se emitirá en directo por la cadena estadounidense ABC, para quienes cuenten con acceso a canales internacionales.

Con la 76ª edición de los Premios Emmy a la vuelta de la esquina, la expectativa por conocer a los ganadores sigue creciendo. Con ‘Shogun’ y ‘The Bear’ liderando las nominaciones, la competencia está más feroz que nunca, y todo está preparado para una noche inolvidable llena de sorpresas y momentos históricos en la televisión.