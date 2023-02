Ruth Lorenzo se abre sobre su "contrato infernal": "Dejé de ser yo"

Ruth Lorenzo fue una de las invitadas de Toñi Moreno en Plan de Tarde (La 1). Durante la charla, la cantante se sinceró sobre el que fue uno de los momentos más difíciles de su carrera.

La representante de España en Eurovisión en 2014 se sinceró acerca de que en los últimos años se vio atrapada "en uno de esos contratos infernales", con el que sintió que no era dueña de sí misma como artista.

"Confías en gente que te dice: 'no hables esta noche, solo dedícate a cantar porque a nadie le interesa lo que tienes que decir'. Me decían que tenía que endulzar mi imagen para que no se me viese demasiado potente o que era mejor que me dejase el pelo largo", confesó Lorenzo.

Tras esta afirmación, tiene aún más significado su corte de pelo en directo durante un concierto, que en noviembre se asoció a la ola de solidaridad con las mujeres de Irán, pero también era por ella misma.

"Llegó un momento que dejé de ser yo", admitió la artista. "Ellos son dueños de una parte de mi trabajo, a mí no me pueden comprar", sentenció.

Durante el programa, Lorenzo también comentó que había roto con su pareja, por lo que se encuentra en un momento de "empezar de cero" en muchos sentidos.