Sergio Peris-Mencheta anuncia que tiene cáncer

El actor y director de teatro Sergio Peris-Mencheta ha anunciado a través de sus redes sociales que tiene cáncer, por lo que ahora está en un tratamiento de quimioterapia y necesitará un trasplante de médula.

"Me siento más vulnerable, aterrorizado y pequeñito que nunca, y valorando desde hace ya unos meses cada uno de mis pasos sobre la tierra", ha escrito el actor, conocido por sus papeles en Al salir de clase, Traitors o Resident Evil: Ultratumba, entre otros muchos proyectos, y por dirigir obras teatrales como Una noche sin luna.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

"Siempre me han tocado las cosas buenas de la vida. Y siempre me he sentido un poco culpable por ello, la verdad. Con un sentir de no merecimiento bastante tocapelotas, que me ha acompañado desde mi primera convocatoria con la Selección Española de Rugby allá por el 91 hasta hoy", comienza el largo texto que ha colgado en su cuenta de Instagram.

En él, repasa momentos de su vida, como el haber trabajado en televisión "por todo el mundo" y cine "en distintos idiomas". "He ganado y presentado concursos, he trabajado con los más grandes del teatro, interpretado personajes maravillosos, he dirigido, he creado, he contado las historias que necesitaba contar a bordo de mi Barco Pirata. He jugado mucho, y aunque he perdido, he sido más de ganar, en general", ha agregado.

"Y si en lo profesional me ha ido bien, en lo personal la vida me ha regalado la mejor de las compañías siempre. Empezando por el equipo que formamos Marta [su pareja], Río, Olmo, Senda (nuestra perrita) y yo", continúa.

Por último, plasma la siguiente reflexión: "Sé que en esta partida yo no decido del todo. Sé que la vida manda, y que hay una parte donde me toca confiar y dejarme llevar. Pero llevo los bolsillos cargados de dados, y los estrujo a cada rato. Y es que siempre he sido muy de seises".