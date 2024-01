El romántico mensaje de Almeida tras los rumores de boda con Teresa Urquijo: "Estaba casi resignado"

Este jueves, la revista Semana adelantaba en exclusiva que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, se va a casar con su actual pareja, la joven de 27 años Teresa Urquijo y Moreno, pariente de la familia Borbón. Y este viernes el regidor de la capital ha confirmado la noticia.

Lo ha hecho a través de su perfil de Instagram, donde ha compartido por primera vez una imagen junto a Urquijo y ha escrito un romántico mensaje. Además, ha asegurado que la joven ha respondido afirmativamente a su pedida.

"Una vez me preguntaron por cuestiones sentimentales", ha comenzado a enunciar. "Respondí que ni precipitarse ni resignarse; es obvio que no me he precipitado, pero estaba casi resignado. Hasta que apareció ella. Y Teresa me ha dicho 'sí", ha concluido.

De esta manera, lo que hasta este jueves era un rumor, ya es oficial. El alcalde de Madrid se dará el 'sí quiero' con Teresa Urquijo. Lo que todavía se desconoce oficialmente es la fecha y el lugar en el que se celebrará el enlace.

Según Semana, el día escogido es el próximo 6 de abril y la localización que habría elegido la pareja sería El canto de la cruz. Es una finca propiedad de la abuela materna de ella, tal y como detalló la publicación, que es la que guarda parentesco con la familia real.

Su primera aparición en público

La primera vez que el alcalde y la joven fueron vistos en público fue el año pasado. Acudieron juntos a la corrida de la prensa. Y ya entonces fueron varios los medios de comunicación los que aseguraron que mantenían una relación sentimental.

Días después de este acontecimiento, volvieron a ser vistos juntos. Esta vez en el restaurante El Mesón de Gonzalo, localizado en Salamanca, donde cataron un jamón ibérico de Bellota Gran Reserva Carrasco.