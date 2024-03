Este es uno de los obstáculos que impiden a los niños con altas capacidades desarrollarse en el cole

Anna Roig es una mujer con altas capacidades. Tras comenzar un proyecto de divulgación acerca de su condición, decidió montar Proyecto Zebra. Su creadora lo define como un centro de "referencia" y "apoyo" para las personas que, como ella, tengan altas capacidades, puedan socializar, establecer lazos o encontrar ayuda.

Así lo ha indicado en declaraciones para El Español, en una entrevista en la que ha detallado cuál es uno de los principales obstáculos que encuentran los más pequeños con altas capacidades en las escuelas. Y está, precisamente, en la manera de, según la experta.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

Roig, durante su entrevista, ha indicado que los niños y niñas de altas capacidades, en muchas ocasiones, no están bien detectados. Y, cuando los valoran, lo hacen con un número que no encuentra representativo. La emprendedora opina que los docentes "no están preparados" para asumir esta misión.

"Creo que a los niños se los trata a veces como si fueran inferiores, como si supieran nada, y con los niños de altas capacidades pueden crearse situaciones muy distintas que a los profesores se les escape de las manos", ha indicado.

Y no sólo eso. Roig también ha señalado a los libros de texto como otro de esos inconvenientes que encuentra en el día a día educativo. Sobre estos, opina que son "muy repetitivos". Y "tampoco hace falta ampliar por ampliar", apunta, si no "abarcar otros temas sobre los ya establecidos para ver otras visiones y otras formas de hacer las cosas".

La creadora detrás de Proyecto Zebra opina que, a los pequeños, hay que darles "autonomía para que sean curiosos y busquen cosas nuevas". "No es tanto la carga de trabajo si no los planteamientos que se hagan", concluye.