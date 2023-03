Mónica Cruz se sincera sobre la maternidad en solitario: "No me he sentido mejor en mi vida"

Mónica Cruz ha sido una de las invitadas estrella del programa Las tres puertas (La 1), presentado por María Casado. En su charla, la actriz y bailarina, que saltó a la fama por UPA Dance, reivindicó la maternidad en solitario por la que optó hace 10 años.

La intérprete, madre de Antonella, dejó claro que la maternidad era algo que tenía claro desde que era bien pequeña y no quería dejar pasar la oportunidad por tener que formar una familia con una pareja.

"Yo hubiera sido madre a los 20, pero imposible, en esa época estaba con Joaquín [Cortés] y luego con UPA [Dance]. Fue en el momento que tenía que ser, al final las cosas vienen solas. Fue todo muy fácil, muy rápido y es algo que siempre he tenido muy claro", ha empezado diciendo la hermana de la actriz Penélope Cruz.

Ante la pregunta de María Casado —quien va a ser madre este año junto a su pareja Martina diRosso— sobre si no le había asustado enfrentarse a la maternidad sola, Cruz ha dejado claro que nunca ha tenido ese miedo, pero sí de llegar a no ser madre.

"Sí que no quería verme ya en una edad en la que no viera que pudiera cumplir mi sueño. Nosotras tenemos otro tiempo por desgracia y aunque seas joven, esto lleva otro ritmo", ha señalado. "Porque era lo que yo he sentido desde bien pequeñita, que yo quería ser madre", ha añadido.

La actriz ha recordado que en la época en la que fue madre no se hablaba tanto de los métodos que había para ser madre sola, como congelar los óvulos o la inseminación artificial a la que se sometió, por lo que animó a sus amigas a hacerlo. "Me hubiera hecho muy infeliz no llegar a ser madre'', ha declarado. "Cuando tienes hijos, el tiempo pasa a una velocidad que no es normal", ha reivindicado.

Aunque Cruz ha dejado claro que no se considera una persona adecuada para dar consejos sí que ha confesado que recibe mensajes de muchas madres que dudan ante la decisión. "Les digo que tienen que ser ellas, porque no hay decisión más importante en tu vida que ser padre, madre o querer formar una familia", ha recalcado. "Hay que normalizarlo. Al final, lo importante es que quieres ser madre o padre, que se puede también, al final lo que necesita un niño es criarse rodeado de paz y amor y ahí no hay problema", ha indicado.

Cruz ha contado que le explicó desde pequeña a Antonella que su modelo de familia era ese e incluso llevó al colegio un cuento en el que explicaban diversos modelos de familia para que sus compañeros también conocieran la realidad. "Con tres años le decían 'o tu padre está muerto o separados', no había más opción", ha recordado.

La actriz ha aprovechado para reivindicar las ayudas a las madres ya que "necesitan estar con sus hijos", especialmente en la época de lactancia. "Cómo no va a bajar la natalidad, si es muy difícil, es un esfuerzo económico, pero te compensa todo", ha señalado.

Casado le ha preguntado a Casado si su hija Antonella conoce su profesión o si es consciente de que sale en la televisión o en el cine. "Cuando era pequeña me veía en la tele y me llamaba 'mamá Moni", ha bromeado la intérprete que ha contado que en algunas ocasiones la lleva al trabajo para estar con ella, pero para que "vea el esfuerzo y no frivolizarlo", es decir, para que sea consciente de que es una profesión "normal".

La actriz ha asegurado en la entrevista estar muy unida con su hija y es uno de los motivos por los que no sale a trabajar fuera de España ni acude a muchas presentaciones, actos o estrenos. "Me acuesto a las 20:30, tengo horario infantil y me encanta", ha explicado y ha señalado que así si tiene un rodaje a las 5:00 ha descansado lo suficiente.

"Le di tres años el pecho y en esos años no salí", ha recordado sobre sus primeros años siendo madre. "Ya he salido, he viajado mucho, he tenido años que he quemado todo, que he vivido como tres vidas en una", ha dejado claro.

Sobre el futuro de la pequeña Antonella, de nueve años, Cruz no ha descartado que tenga una vertiente artística, al igual que ella y sus hermanos Penélope y Eduardo, aunque cree que tiene especial habilidad con la pintura y artes plásticas: "Hace unos dibujos impresionantes, que no sé a quién ha salido porque a mí no".