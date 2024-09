Una psicoterapeuta pide a padres y madres dejar de decir inmediatamente estas frases a sus hijos

"Las frases que usamos cuando hablamos con nuestros hijos (o incluso cuando estamos cerca de ellos) no sólo reflejan nuestras creencias sobre el mundo, sino que también influyen en las creencias que ellos desarrollan", escribe la psicoterapeuta estadounidense Amy Morin en un artículo para la CNBC.

Es por ello que la experta recomienda a los padres que hagan un análisis de las conversaciones con sus hijos y advierte de la toxicidad de algunas frases que pueden hacerles crecer en la culpabilidad o en la creencia de que nunca serán personas de éxito.

Estas son algunas de las expresiones que Morin recomienda eliminar al dirigirnos a nuestros hijos.

“Nunca podremos permitirnos eso”

"Si algo que realmente quieres está fuera de tu presupuesto, no insistas en que nunca podrás tenerlo simplemente porque el dinero te lo impide", reclama la psicóloga. En vez de generales frustración, propón ideas que puedan mejorar las capacidades económicas de la familia, como crear una hucha o analizar otras alternativas de ingresos

“Me haces enojar mucho"

"Como padres, es importante mantener la calma y resistir la tentación de culpar a nuestros hijos (o a cualquier otra persona, en realidad) por nuestras emociones", advierte Amy Morin.

Es positivo que entiendan que sus actos pueden afectar a los demás, pero sí que hay que respirar antes de hablar e intentar mantener la calma. Eso les enseñará que pueden controlar sus emociones.

“Odio mi trabajo”

"Quejarse del trabajo delante de sus hijos les enseña que el trabajo no es divertido. Como resultado, pueden crecer creyendo que la edad adulta consiste en pasar la mitad de las horas de vigilia en completa miseria", explica.

No se trata de ocultar que has tenido una mala jornada laboral, pero sí de que como no estás contento estás haciendo cosas para mejorarlo.

“Tengo que ir a la tienda”

"Puedes enseñarles esta importante lección diciéndoles algo como: 'No tengo ganas de ir a comprar alimentos hoy, pero quiero asegurarme de que tengamos comida en el refrigerador para la semana', asegura la psicoterapeuta para no hacerle creer que en la vida adulta solo hay obligaciones.

Los padres han de demostrar a los niños que tienen el control de su propio tiempo, pero el compromiso y la responsabilidad también crea obligaciones que es importante cumplir.

"Todo estará bien”

"En lugar de decirles que siempre hay un final feliz, enséñeles que son lo suficientemente fuertes para enfrentar los inevitables obstáculos de la vida", manifiesta Amy Morin.

Será beneficioso hacerles ver que en la vida no todo es tan fácil como ellos creen, pero hay que animarles a intentar conseguir sus objetivos cuando se sientan preparados.