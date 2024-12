Ana Mena y Óscar Casas, pillados besándose en plena calle

Este domingo ha saltado la alarma de una nueva pareja: la cantante Ana Mena y el actor Óscar Casas han sido pillados juntos y besándose por las calles de Madrid. Así lo ha mostrado el paparazzi Sergio Garrido en Fiesta (Telecinco), encargado de hacer públicas las imágenes.

Según contó las imágenes fueron tomadas el pasado jueves cuando el hermano de Mario y Sheila Casas fue a recoger a la cantante malagueña a su local de ensayo en el madrileño barrio de Usera. Allí se les ve en actitud amorosa abrazándose y con él cogiéndola de la cintura hasta que se funden en un apasionado beso.

"Ellos quizá se enteren ahora de que les hemos pillado porque hemos dicho que fue en Usera [...] Él la coge de la cabeza y la besa con fuerza. Fue un beso de absoluta pasión. Ella se rinde a él y este a coge con mucho cariño", aseguró el fotógrafo en el programa de Emma García.

Aunque ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto, las reacciones no se han hecho esperar y en el mismo programa de Telecinco durante la alfombra roja de los Forqué le preguntaron a Mario Casas por las fotos de su hermano. "Dile que le han pillado", le decía con sorpresa a un acompañante. "Me he quedado pillado, con Óscar la verdad no hablo tanto, bueno sí hablamos pero no... ¿Qué quieres que te diga?", le acaba diciendo a la reportera.

Aunque la relación ha pillado a muchos por sorpresa, especialmente por el hermetismo de la cantante de Madrid City en su vida personal, ambos se conocieron en el rodaje de Ídolos, que previsiblemente se estrenará en 2025. Sin embargo, a Casas se le vio hasta este verano con la actriz Candela González con la que supuestamente mantenía una relación desde 2022.

En esta cinta, Casas da vida a un piloto de motos sin demasiado éxito que ahora busca encauzar su carrera de manos gracias al entrenamiento de su padre, con el que no tiene relación. Pero todo ello se ve salpicado al conocer a Luna, a la que encarna Ana Mena, una tatuadora que monta un estudio justo debajo de su casa.

No es la primera vez que surge el amor entre dos rostros conocidos en un rodaje. De hecho ya le pasó a su hermano Mario Casas con la actriz María Valverde en A tres metros sobre el cielo, cinta que ya le ha valido las comparaciones a Óscar con su hermano mayor.