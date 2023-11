Bisbal se lleva los aplausos tras esta contestación cuando le mencionan a Chenoa

Bisbal, en los premios Esquire Men of Year 2023 el 7 de noviembre de 2023.

Hace tan solo unos días y desde la alfombra roja de LOS40 Music Awards Santander, Chenoa expresó ante las cámaras de El HuffPost su deseo para 2024: que le diera menos ansiedad hablar con los medios. Según la cantante, cada vez le cuesta más por el "clickbait" y por notar una prensa "bastante más agresiva".

"No me dan ganas de hablar, es muy feo", reflexionó la artista, en unas palabras que han sido muy aplaudidas.

Ahora el aplaudido ha sido su excompañero en Operación Triunfo y expareja David Bisbal por lo que respondió tras ser preguntado precisamente por Chenoa.

"A vosotros os gusta mucho la confrontación, esa es la palabra", contestó a la reportera que le mencionó a la artista en la alfombra roja de los premios Esquire al hombre del año. "Realmente, el hecho de que Laura [nombre real de Chenoa] y yo no tengamos una relación actual no significa que no nos respetemos o que seamos enemigos", prosiguió.

Bisbal recalcó que no le gusta hablar de su vida privada y que "pocas veces" ha hablado de este tema.

Para terminar, lanzó un recadito a quienes le siguen dando la matraca con el tema: "Hemos renovado nosotros nuestra música, nuestro trabajo, como para que vosotros no os renovéis después de 19 años, ¿vale? Os quiero".

Recientemente, tras el estreno del documental del almeriense en Movistar +, Chenoa no tuvo reparos en deshacerse en halagos hacia la faceta profesional de Bisbal. "Es peleón. Él se ha currado el sitio en el que está. En su caso hay mucho trabajo, mucho más de lo que la gente ve", afirmó en una entrevista en La Razón.

"Tiene una voz que no es comparable a ninguna, porque si le oyes cantar sabes que es él. Tiene sello. Personalidad", recalcó.