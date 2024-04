El intérprete que ha ayudado a Daniel Sancho desvela nerviosismo

Este martes se ha retomado el juicio de Daniel Sancho en Tailandia por el asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta. En él declararán nuevos testigos de la acusación, concretamente el policía que interrogó a Sancho y dos médicos forenses.

De forma previa a la jornada, este lunes en el programa Y ahora Sonsoles (Antena 3) han hablado en exclusiva con Mr. Pichett Wirathongchai, el intérprete tailandés de Daniel Sancho, que, según ha declarado estaba callado hasta ahora porque "tenía bastante miedo a hablar".

El traductor recordó su primer encuentro con Sancho el pasado mes de agosto. "La primera vez que lo visité fue el 16 de noviembre de 2023. Él es un joven guapísimo, pero debajo de esa figura parecía asustado y nervioso", ha empezado diciendo. "Daniel me hablaba muy rápido. Comencé con preguntas sencillas y empecé a verlo calmado. Y ahí le expliqué sobre el proceso legal del país", ha añadido.

Además ha hablado de sus encuentros con Rodolfo Sancho, al que califica como un "buen padre" que quiere ayudar a su hijo. "Me he visto con él más veces que con Daniel porque hemos tenido reuniones. Me quedé bastante impresionado con él, estaba muy preocupado por su hijo. Vino hacia mí y me dijo: ‘por favor, ayuda a mi hijo’ [...] Es un buen padre, está intentado hacer lo mejor por su hijo, nos respetó y respetó nuestro proceso", ha señalado.

Sin embargo, ha recordado que no ha tenido ningún encuentro con su madre, Silvia Bronchalo: "Nunca he hablado con ella".