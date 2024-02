El relato de María del Monte de cómo fue el asalto a su casa: llegó a plantarles cara

El programa Código 10, de Cuatro, ha tenido acceso a la declaración de María del Monte sobre el robo que ella e Inmaculada Casal sufrieron en su domicilio en Gines (Sevilla) el 25 de agosto. Su sobrino, Antonio Tejado, está en prisión provisional desde hace unos días por su presunta implicación en el caso.

Según el relato de la artista, la madrugada del día de los hechos se despertó por los gritos de su pareja. Al abrir los ojos, se percató de que estaba junto a dos encapuchados y su reacción fue intentar esconderse bajo la cama.

Mientras a Casal la maniataron con el cable de su móvil, con la cantante tuvieron más contemplaciones e incluso un asaltante le dio agua, tras ella pedirla, "de una botella que había en el dormitorio".

El objetivo de los ladrones era la caja fuerte; primero intentaron que la abriera Casal, pero les advirtió de que no sabía hacerlo y que se podía bloquear. Después, amenazaron a Del Monte para que lo hiciera: "Si no la abres, me llevo a la niña y la mato". Se referían a la hija de Casal.

Tras un intento, uno de los asaltantes habría golpeado a la cantante en el hombre. "A mí no me toques", respondió ella. Después, consiguió abrir la caja.

Cuando se hubieron marchado, comprobaron que todos se encontraban bien tras el enorme susto.