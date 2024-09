Elton John sorprende con su reacción a cuando Donald Trump usó su canción para apodar a Kim Jong-Un

Desde el pasado viernes, y hasta el domingo 15, Canadá acoge por 49ª vez el Festival Internacional de Cine de Toronto. Precisamente en el marco del mismo, el artista británico Elton John ha atendido a la revista Variety. Y, con una elecciones en Estados Unidos cada vez más próximas, el cantante ha hablado acerca del candidato republicano, Donald Trump.

El magnate estadounidense se refirió hace años al líder norcoreano, Kim Jong-Un, como "little rocketman" ("pequeño hombre cohete", en español). Entonces, el que fuera presidente de Estados Unidos tomó la inspiración de la famosa canción de Elton, Rocketman.

"Me reí, pensé que era genial", ha asegurado ahora el intérprete del tema a la publicación, especializada en cultura. "Simplemente pensé 'bien por ti, Donald", ha continuado explicando, antes de revelar que Trump "siempre" ha sido su fan y que ha acudido en "muchas" ocasiones a verlo en directo.

"Siempre he sido amigable con él y le agradezco su apoyo. Cuando lo hizo, pensé que era divertidísimo. Me hizo reír", ha apostillado el cantante, que "por supuesto", cree que el líder norcoreano "no ha oído hablar" acerca de él". "Me sorprendería mucho si lo hubiera hecho", ha dicho.

Confía en que tomen "la decisión correcta"

Durante la misma entrevista, el cantante no se ha querido posicionar a favor de ninguno de los candidatos a los comicios estadounidenses. "Solo espero que la gente tome la decisión correcta para ver cómo será el futuro", ha dicho.

"¿Será fuego y azufre… o vamos a tener un lugar mucho más tranquilo, mucho más seguro?", se ha planteado, antes de incidir en que "la gente puede votar por quien quiera, pero en lo que a mí respecta, me encanta el amor". En este sentido, ha reconocido ser "una persona amorosa" que quiere que sea precisamente esto lo que regrese a Estados Unidos. "Siento que se ha perdido en los últimos 12 años", ha concluido.