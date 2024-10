Gabardina y gafas de sol: Letizia, de incógnito, para un plan privado por Madrid

De cuando en cuando se conocen pinceladas de algunos planes privados de la reina Letizia, como sus visitas a la Feria Biocultura, a la Feria del Libro o a algún espectáculo cultural. Son citas no oficiales, que no figuran en la agenda y de las que, por tanto, no trascienden muchos detalles.

Este miércoles, la revista ¡Hola! sí da algunos de una de estas raras ocasiones. Como recoge la publicación en exclusiva, el miércoles 2 de octubre doña Letizia disfrutó de un plan en solitario en el centro de Madrid.

En concreto, como cuentan, visitó un restaurante colombiano a mediodía y fue fotografiada a la salida. En las imágenes aparece con gafas de sol, con un aspecto bastante natural y ataviada con gabardina, un jersey de rayas y vaqueros.

El establecimiento en el que estuvo fue La Rochela, ubicado en la calle Cardenal Cisneros, y especializado en platos tradicionales como los tamales, las arepas o las carimañolas. "La cocina colombiana la conoce bien, ya que en su época de alumna de Periodismo visitó Cali para asistir a un encuentro de estudiantes ", recuerda ¡Hola!

Este jueves reaparecerá en público en junto al rey Felipe VI en la entrega de los Premios Nacionales de Cultura 2022 y 2023, y este sábado acudirán junto a la princesa Leonor a los actos por el Día de la Hispanidad.