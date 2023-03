Inma Cuesta recuerda los desagradables comentarios sobre su físico que recibió en una fiesta

La actriz Inma Cuesta ha sido una de las invitadas de esta nueva temporada del podcast de Carolina Iglesias y Victoria Martín, Estirando el chicle de Podium Podcast. En su visita, la intérprete de cintas como La novia habló de feminismo, maternidad —va a ser madre por primera vez este año—, pero también recordó un episodio que vivió hace unos años a causa de ser un rostro conocido.

Hace unos años en una visita a su pueblo, Arquillos (Jaén) vivió la presión social por tener un determinado aspecto físico por ser famosa, incluso desde su propia familia. "Yo, que de diario no me suelo maquillar ni nada, me decía mi madre: 'Vamos a ir a la plaza a comprar y te van a ver con esa cara, con lo guapa que sales en la tele. Maquíllate...O ponte un tacón o péinate. Cosas que son como 'no vaya a ser que bajes el listón que tienen", señaló.

Recordando esa presión y esos comentarios que vivía por su físico señaló que una vez en las fiestas de su pueblo un hombre le soltó: "¿Cuál es el truco?". "Porque tú en la tele pareces un mujerón, tan guapa, tan tal...Y aquí, fíjate", añadió. "¡Como si fuera una mierda!", se quejó.

Cuesta relató que se quedó bloqueada: "Mira, que yo tengo carácter, pero creo que no supe reaccionar". "¿Qué truco? Ninguno, ¿tú qué te crees que me ponen a mí filtros o algo?", se quejó la actriz.