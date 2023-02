Inma Cuesta habla claro sobre toda la polémica que rodea a Sara Sálamo tras los Goya

Sara Sálamo ha sido uno de los nombres propios de la gala de los premios Goya 2023. La actriz acudió a la ceremonia con la cara lavada para mandar un mensaje de naturalidad en eventos de este tipo.

"Vengo a cara lavada. Es la primera vez que me presento a una gala así, sin maquillaje, sin absolutamente nada. El look es un poco así acorde todo. Es transparencias. Naturaleza. Por dar naturalidad al look", dijo en la alfombra azul cuando le preguntaron.

Ahora, varios días después de su aparición en los premios del cine español, Sálamo ha seguido recibiendo críticas y alabanzas por su atuendo.

La última en pronunciarse ha sido la actriz Inma Cuesta, que ha dedicado un mensaje en Instagram defendiendo a su compañera de profesión y lamentando que se haya hablado tanto de un asunto como este.

"¿Puede una mujer maquillarse cuando quiera y no como algo obligatorio para sentirse guapa ? Parece ser que no. Sara Sálamo, acudió a la gala de los Goya sin maquillaje y ha sido cuestionada, juzgada y el centro de todo tipo de críticas", ha empezado diciendo.

Ha enumerado Cuesta algunas de esas críticas, desde que es "demasiado guapa quizá para tal atrevimiento", pasando por el "es mentira, sí va maquillada” hasta un "claro con el dinero que tienes para tratamientos y esa cara" o "estás operada".

"Con su acto no estaba señalando a las que sí iban maquilladas, ni significa que esté en contra del maquillaje, pero parecía casi que en lugar de lanzar una pregunta, Sara tuviera la intención de acabar con la industria del maquillaje", ha proseguido.

Ha añadido la actriz que las mujeres de deberían poder maquillar cuando les venga en gana "sin necesitar el maquillaje para sentirnos seguras y guapas cada vez que salimos de casa".

Para zanjar el asunto ha afirmado: "Y yo me pregunto ¿en serio que una mujer decida un día ir sin maquillar puede ser objeto de TANTA polémica? Y yo me pregunto ¿en serio que una mujer decida un día ir sin maquillar puede ser objeto de TANTA polémica?".