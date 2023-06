Joana Sanz concede su primera entrevista tras la entrada en prisión de Dani Alves

Después de la imputación de Dani Alves por haber violado a una mujer de 23 años en una discoteca de Barcelona, su mujer, Joana Sanz, ha concedido su primera entrevista a Vanitatis.

La modelo, que tiene la voluntad de divorciarse aunque, según ella, todo está paralizado hasta que la justicia se pronuncie en firme, asegura que está "muy triste y asustada". "Estoy yendo al psicólogo para que me ayude, porque si no, el cerebro dice ‘ciao’. Es tremendo todo lo que ha ocurrido. Y me está salpicando todo a mí sin haber hecho nada", ha revelado a la cabecera.

Sanz se considera una "víctima" de la situación: "A mí me está tocando lidiar con algo que me he encontrado, sin comerlo ni beberlo, porque no soy ni denunciante, ni denunciada".

A pesar de que las pruebas apuntan a la culpabilidad del futbolista, su mujer todavía cree que es inocente. "Espero no equivocarme. Conociéndolo, puedo decir que Dani no es una mala persona. Que ha metido la pata con nuestro matrimonio, hasta el fondo, sí. Pero creo que él nunca hubiera hecho eso siendo consciente de que podía perderlo todo. Es demasiado grave", ha opinado.

Sanz también ha asegurado que no hay posibilidad de reconciliación: "Dani cometió un error y ha perdido todo lo que teníamos por esto". Aunque su relación está rota, la modelo ha confirmado que acude habitualmente a ver al futbolista en prisión y que lo habla con él por teléfono todos los días.