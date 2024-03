Jordi Évole entrevista a Camela, les enseña un reportaje suyo y su reacción no tiene desperdicio

Este domingo, los protagonistas del programa de Jordi Évole son Camela. Ángeles y Dioni han analizado junto al periodista en Lo de Évole sus más de tres décadas de trayectoria.

Y, antes de su estreno, desde los perfiles de redes sociales del programa, han compartido algunos adelantos. En uno de ellos, aparece Évole leyendo a sus entrevistados algunos recortes de prensa en los que el dúo no queda en buen lugar, todos ellos de principios de siglo.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

"Camela tiene menos probabilidades de vivir de la música que un sordomudo", decía una de estas piezas. También cita un reportaje "sobre el ambiente del extrarradio de Barcelona", explica Évole, del año 2000.

"Son hijos de inmigrantes llegados a Cataluña en los 60, pero ellos ya han nacido aquí", comienza a leer. "En la mayoría de casos dejaron los estudios una vez acabada la EGB y, desde entonces, trabajan como albañiles, soldadores, cajeras, dependientas, jardineros...", prosigue.

"Su gran pasión son la rumba, el flamenco y las sevillanas. Y, entre sus grupos predilectos, Camela", concluye. "¿Has visto qué manera de faltar al respeto, no?", cuestiona Ángeles. Y, acto seguido revela qué periodista se encuentra detrás de estas palabras: Jordi Évole.

"¿Fuiste tú? Capullo, ¿fuiste tú?", le pregunta entonces la artista, entre risas. Entonces, Évole, aprovecha "esta oportunidad" que le "ha brindado la historia" para disculparse.

Es a partir de este momento cuando interviene el otro integrante del grupo en la conversación. "No te tienes por qué disculpar", apunta Dioni. "Yo, realmente, no me siento ofendido por ello", prosigue, "si yo mientras tuviera el apoyo y el cariño de mi gente, lo que dijeran algunos medios es que me la refanfinflaba".

Y, entre risas, ha añadido: "Madre mía, Jordi, con el cariño que te tengo, lo que yo te admiro. Se me ha caído un mito".