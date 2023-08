La hija de Manolo Escobar explica por qué su padre no anunció su adopción hasta seis meses después

Vanessa llegó a la vida de Manolo Escobar para "alegrar su jardín", que entonaba el cantante en el tema que le dedicó a su hija adoptiva. Ella es la única descendiente del hombre que puso voz a la canción de Mi carro y su mujer, Anita Marx. Este martes, en el último programa de Televisión Española Lazos de Sangre emitido -aunque el programa data de 2020-, la periodista ha explicado por qué sus padres tardaron tantos meses en anunciar su acogida.

Y es que, desde que nació, estuvo en el hogar de Escobar y Marx. Pero no fue hasta seis meses después que pudieron hacerlo público. Ello se debe a que la madre biológica, en este tipo de casos, tiene todo ese período de tiempo para echarse atrás en la adopción y reclamar al bebé. Así lo ha detallado García en el documental de esta semana de Lazos de Sangre, en el que hace un repaso a la vida de las familias más relevantes del panorama sociocultural español.

Asimismo, ha contado que hubo un tiempo en el que muchas personas pasaron por los platós de televisión alegando ser su madre biológica. Sin embargo, el cantante intervino para que ella no emprendiera medidas legales en contra de nadie. "Yo podría haber demandado" alega en el documental Vanessa. "Pero fue mi padre el que me dijo 'no, no tomes medidas legales, tú eres la que trabaja en la tele. No generes enemigos, no demandes", detalla.

Manolo Escobar como abuelo

Antes de que la cadena emitiera el documental, ha compartido una tertulia dedicada al mítico cantante de copla. En ella han tomado la palabra el presentador Boris Izaguirre y Rocío Carrasco, así como Vanessa García, entre otras personas. Durante la misma, la hija de Escobar ha compartido algunas anécdotas acerca de su padre. Incluso, de cómo fue él como abuelo y de la "única vez" que se alegró de que Manolo fuera un personaje público.

"Cuando yo me puse de parto de mi hija mayor, mis padres estaban en Benidorm", ha comenzado a relatar. La periodista, que vive en Madrid, contactó con ellos a las 22.00 horas de ese día. Y ellos "se hicieron cuatro horas de viaje para llegar a las 02.00 de la madrugada", continúa explicando, al hospital Gregorio Marañón, donde García dio a luz.

"Y yo ahí agradecí ser hija de alguien conocido", reconoce. Porque, gracias a ser un personaje público, los sanitarios permitieron al cantante entrar al paritorio "a darme un abrazo", expresa, emocionada, Vanessa.

Y es que, la primogénita de Escobar siempre fue alguien de especial importancia para el músico. Así lo demostró las múltiples veces que padre e hija aparecieron en televisión. O cuando le dedicó el tema de Mi pequeña flor.