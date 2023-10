Los rumores matrimoniales que hacen explotar a los hijos de Fernández Tapias

Este miércoles falleció el empresario Fernando Fernández Tapias. Desde entonces, el foco está puesto, además de en el legado y la influencia del empresario, en la relación del vicepresidente de la Junta Directiva del Real Madrid, en la relación de este con sus hijos y la de estos con su padre y la pareja del mismo.

Por un lado, hace años, en 2019, que el empresario decidió, según recoge ABC, en "poder de todas sus facultades", llevar a cabo una reestructuración del patrimonio familiar. Entonces, sus tres hijos mayores, Fernando, Borja e Íñigo Fernández Tapias, quedaron fuera de todos los puestos de poder, de acuerdo a la información del rotativo.

Más adelante, en 2021, estos tres hijos, además de Sandra y Juan Carlos, decidieron presentar una demanda de incapacitación a su padre. Los descendientes del empresario alegaron que Fernández Tapias no estaba en plenas facultades. Ya en ese momento, según recoge El Mundo, el naviero había apartado a sus vástagos de algunas compañías en las que su esposa, Nuria González, había sido nombrada administradora de las mismas.

Tras esto, Fernández Tapias pasó a estar tutelado por González y por Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid. La primera se encargaba de los temas de salud y el segundo, de lo que tenía que ver con las cuestiones jurídicas, administrativas y económicas. Y, tras esto, el que fuera vicepresidente del Real Madrid aseguró que no perdonaría lo ocurrido, según recoge ABC.

Su matrimonio con Nuria González

Fernando Fernández Tapias se casó hasta en tres ocasiones. Y Nuria González fue su tercera esposa. Y, aunque se ha hablado últimamente de los rumores de un posible divorcio entre la pareja, cinco de los hijos de Tapias aseguran que ellos la respetaban.

"Siempre hubo una convivencia aceptable, respetuosa y si ningún tipo de acritud. A Nuria la escogió nuestro padre, era feliz con ella, y la hemos respetado. Nosotros nunca hemos tenido una mala obra ni un mal gesto, hemos estado en bautizos y comuniones. Mi padre era un gran padre", han explicado, en declaraciones para ABC.

De hecho, el rotativo ha compartido que González no cumplió con la petición de su marido y sí permitió a sus vástagos acudir a despedirse de su padre. "Nuestro padre falleció a las dos de la madrugada y nos pusieron un mensaje a las ocho de la mañana, como a su casa no podíamos ir porque lo teníamos prohibido, fuimos al tanatorio. Cómo no vas a poder ir a darle el último adiós, cuando no has podido verle en los últimos cuatro años", han expresado a la ya mencionada cabecera.