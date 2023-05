La madre de Cristiano comienza una guerra para lavar su imagen

La madre de Cristiano Ronaldo, Dolores Aveiro, ha anunciado que va a iniciar acciones legales contra un periódico portugués después de que afirmaran que mantenía mala relación con su nuera, Georgina Rodríguez.

Aveiro, que se muestra especialmente cercana a sus hijos y nietos, tal y como deja ver en sus redes sociales y como demuestra en cada competición de su hijo Cristiano, no ha querido pasar por alto los titulares del periódico portugués Correio da Manhâ. En ellos, se la acusaba de tratar de alejar a su hijo de Georgina Rodríguez e incluso se afirmaba que le habría prohibido a su hijo que fuera a su casa.

Una de las últimas noticias publicadas por el citado medio llegaba a titular: "Dolores Aveiro acusada de recurrir a la brujería para separar a Ronaldo de Georgina Rodríguez". Ante tales afirmaciones, Aveiro ha anunciado este martes en un post de Instagram que va a iniciar un proceso legal contra este diario.

"Quiero comunicar en mi nombre y en nombre de mi familia, en donde incluyo a Georgina, esposa de mi hijo Cristiano; Rubina, esposa de mi hijo Hugo, mi yerno Alexandre, esposo de Katia Aveiro, o sea mis cuatro hijos y mis 11 nietos, quiero anunciar que este 16 de mayo mis abogados han iniciado acciones para limpiar mi buen nombre y el de mi familia y por lo que representan en mi vida", ha empezado diciendo.

Tal y como indica, el motivo de su denuncia es una noticia publicada en un medio portugués del que dice "que usa y abusa" del nombre de su familia "para promocionarse". "Esta noticia falsa, calumniosa y hasta macabra donde se habla de actos horrendos que presuntamente yo habría ordenado para quitar la felicidad de uno de mis hijos. Esta calumnia es falsa, es de mala fe, es infundada…", ha continuado.

La madre del futbolista portugués ha avisado de que no permitirá que su nombre sea utilizado de tal forma: "Mi buen nombre nunca será arrojado a la plaza pública, nunca permitiré que una fuente de información tan poco profesional use mi nombre en vano. Iré hasta las últimas consecuencias no solo para protegerme a mí y a los míos, sino que también probaré que las fuentes, palabras y escritos dichos hasta ahora fueron meramente maliciosos y sin fundamento alguno".

Aveiro ha querido agradecer a sus seguidores su cariño y su respeto y ha asegurado que estas informaciones la dejan "con las manos atadas a la hora de defender nuestro bien más preciado que es la familia". Además, ha anunciado que sus nietos mayores ya entienden estas noticias y rumores, por lo que asegura que no se rendirá "hasta que este periódico pruebe todo lo que se escribió hoy".