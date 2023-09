Mariah Carey se contagia de la curiosa tradición de Cleopatra

Cleopatra ha pasado a la historia como una de las mandatarias más hermosas. El mito ha hecho que se rodee a la líder egipcia de un aura de belleza excepcional, que algunos expertos ponen en duda, y ha eclipsado la inteligencia de la misma. Pero esa no es la única faceta de la faraona que ha pasado a la historia.

Es de sobra conocida su fama de diva. Entre sus distintos hábitos, se sabe que la mandataria se bañaba a diario en leche de burra. Un truco que parece que le han copiado otras divas, como Mariah Carey. La cantante del hit por excelencia de las Navidades lo explicaba así hace unos años para The Guardian.

"No, me baño en leche", explicaba la cantante cuando el rotativo británico le preguntaba si usaba agua mineral francesa para bañarse. "A veces uso leche como tratamiento de belleza", apostillaba. Y, aunque aseguraba que no quería desvelar todos sus trucos, precisaba que usa leche a baja temperatura.

Son muchos los mitos que envuelven la figura de Carey. Se ha especulado mucho acerca de las excentricidades de la cantante. Y esta desmintió y confirmó algunas en la entrevista que concedió a la cabecera británica.

Uno de esos mitos es que, cuando se tiene que hospedar en un hotel, insiste en que tanto el asiento del wáter sea nuevo y que los grifos sean de color dorado. "¿Honestamente?", comenzaba a responder la artista, "¡Grifos dorados! ¡Podría comprarme una casa por eso!", apostillaba.