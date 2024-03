Meghan y Harry desmienten este rumor sobre la foto editada de Kate Middleton

UK Press via Getty Images

La polémica alrededor de la foto de Kate Middleton con sus tres hijos que ella misma reconoció haber retocado no cesa. En los últimos días no solo no han dejado de surgir rocambolescas teorías de la conspiración, sino que los medios y la sociedad británica demandan transparencia a la familia real británica, en crisis desde que arrancó el año.

El último capítulo —por ahora— de esta historia tiene como protagonistas a Meghan Markle y el príncipe Harry, que han desmentido a través de un portavoz de su fundación, Archwell, unas declaraciones sobre la fotografía atribuidas a una fuente cercana al matrimonio.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

En un artículo publicado en Page Six después de que se conociera que la fotografía estaba editada y de que varias agencias la hubieran retirado, una fuente en teoría cercana a los duques de Sussex aseguraba que Meghan y Harry habrían sido "aniquilados" si se hubieran encontrando en una situación similar. "No sirven las mismas reglas para las dos parejas", añadió la fuente.

Este martes, un portavoz de Archwell negó la información a la revista Newsweek. "Con todo el respeto a Page Six, eso no vino de nuestro entorno", se limitó a explicar.

Además de hacer alusión a las diferencias entre los Sussex y los príncipes de Gales, esa supuesta fuente cercana a Meghan y Harry también aseguraba que un error semejante nunca habría sucedido al matrimonio. "Meghan nunca cometería ese error, ella tiene un ojo muy agudo y una obsesiva atención al detalle", añadió.

La imagen de Kate Middleton con sus tres hijos era la primera imagen oficial de la princesa desde que fue operada de un "problema abdominal" en enero y, en teoría, fue tomada por el príncipe Guillermo en algún momento de 2024. La princesa de Gales aprovechó que el pasado domingo se celebraba el día de la madre en Reino Unido para publicarla y que cesaran las especulaciones sobre su salud, pero la edición de la imagen ha terminado provocando una crisis de credibilidad en la monarquía británica.

"Como muchos fotógrafos aficionados, de vez en cuando experimento con la edición. Quería expresar mis disculpas por cualquier confusión que haya causado la fotografía familiar que compartimos ayer", se lamentaba la princesa en un mensaje publicado al día siguiente.