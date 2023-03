"Como mi abuela": la reacción de Rosalía a la pregunta más inesperada de Ibai Llanos 

Este lunes, Ibai Llanos volvía a conseguir una visita exclusiva en su canal. El streamer ha entrevistado por primera vez a los cantantes Rosalía y Rauw Alejandro juntos. La pareja acudió a la casa del streamer para presentar sus primeras canciones juntos, tres temas que se publicarán este viernes 24 de marzo en el EP R∞R.

A pesar de que la premisa era evidente y prácticamente clara para la mayoría de espectadores, la pregunta de Ibai nada más empezar su entrevista descolocó a Rosalía. "Si estáis aquí es porque estáis tramando algo, ¿os vais a casar?", comentó Llanos.

"¡Ay, Ibai, qué cosas tienes de verdad! Ibai, como mi abuela, que siempre me dice 'bueno, ¿y qué?", relató la catalana.

Rauw Alejandro recordó que, además, en estas conversaciones familiares se dirigen especialmente a él. "La presión ahí, ¿se van a casar? Lo peor es que lo dicen y me miran a mí", añadió. "Sería raro que vinierais para decir que os casáis, tiene que haber algo más", continuó bromeando Ibai.

La pareja recordó que llevan tres años juntos acompañándose en el estudio y, tras este tiempo, han decidido trabajar juntos en esta nueva producción. "Es el tiempo necesario para saber si la persona es la correcta", detalló Alejandro.

A lo largo de la entrevista, la pareja no se cortó en hablar de su relación e incluso confesaron que tenían tatuado el nombre del otro en su cuerpo. "Pensaba que eras de una manera y luego me sorprendiste. Había perdido la fe en la masculinidad, pero fue conocerte y eso cambió", le dijo la catalana al puertorriqueño.

"Los hombres que tenía a mi alrededor eran emotionally unavailable. Contigo fue la primera vez que no sentí eso. Sentí que tú no tenías miedo de querer y ser querido. Madre mía que intensa me he puesto. Tú me sorprendiste, tardé un tiempo en bajar la guardia", añadió la cantante.

A pesar de las muestras de amor, también hablaron de los aspectos que menos les gustaban de trabajar juntos. "Es intensa, es difícil, para mí no es complicado porque como la conozco es más fluido, es más fácil porque yo sé cómo comunicarme con ella, sé cómo decirle las cosas. Si no me gustaba algo de la canción, yo esperaba para decírselo en un momento particular o hablaba con los otros productores, íbamos todos en decisión grupal. Pero el ser exigente le ha llevado a estar donde está y eso es bueno, se respeta", explicó el puertorriqueño provocando la incredulidad de Rosalía. "Tengo que venir aquí con Ibai para enterarme de las cosas", bromeó.