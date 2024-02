Nicki Nicole anuncia su ruptura con Peso Pluma y le deja un duro mensaje después de que le pillasen con otra mujer 

Formaban una de las parejas con tirón mediático mundial. Pero la pareja que formaban los cantantes Peso Pluma y Nicki Nicole podría tocar a su fin, como ha expresado la cantante argentina en sus redes sociales

Nicole ha reaccionado rápido a un vídeo difundido por las redes sociales donde el cantante mexicano caminaba de la mano de otra mujer en Las Vegas (EEUU) tras asistir a la Super Bowl.

Ante la viralización del vídeo, la argentina ha decidido borrar las fotos conjuntas... y publicar un story que no deja lugar a muchas dudas. Un 'misil' para los más de 20 millones de seguidores que tiene la bonaerense sólo en Instagram

"El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto... Yo ahí no me quedo, yo de ahí me voy", expone en su Instagram.

Story de Nicki Nicole NICKI NICOLE

Pero se guardaba un último párrafo. "Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar", remata junto a su firma.