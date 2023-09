Preguntan a Ayuso si perdonaría una infidelidad y no tarda ni medio segundo en responder

Este martes, Podium Podcast ha estrenado nuevo espacio A solas... con Vicky Martín Berrocal. En este videopodcast, la diseñadora y celebrity sevillana mantendrá conversaciones, en un ambiente de intimidad y confianza, con personalidades del mundo de la cultura, la política o de la crónica social que en algún momento se han cruzado con Vicky Martín Berrocal.

En la primera entrega del podcast, la invitada es Isabel Díaz Ayuso, una de las más fieles 'clientas' de la firma de moda de la sevillana, Victoria, pues la presidenta ha lucido sus diseños en numerosos e importantes eventos.

Isabel Díaz Ayuso en el vídeo podcast 'A solas con Vicky Martín Berrocal'.

Durante casi una hora, Berrocal ha ahondado en el lado más íntimo de la presidenta de la Comunidad de Madrid y con ella ha hablado de su día a día, de cómo compagina sus aficiones con su trabajo, de lo que le gusta hacer cuando tiene tiempo libre, de sus hábitos alimenticios, de series y libros... y de amor.

"Has sufrido en el amor?", le pregunta la diseñadora en un momento de la conversación. "¿Yo? Pero sin parar", reconoce la presidenta sin tapujos. "Como somos pasionales, esto va contigo y te va a pasar toda tu vida. Luego lo veo con perspectiva, y lo celebro, a pesar de los disgustos, me he llevado grandes alegrías, satisfacciones y grandes compañeros", asegura Ayuso que dice que además conserva la amistad con casi todos su ex. Aunque, como ya ha declarado en otras entrevistas, prefiere las historias de cuento, de un amor para toda la vida y el mismo, pero "la vida no vino así".

También ha hablado de lo que más valora en una pareja: que sea "buena gente" y que tenga "curiosidad por la vida: por aprender, ver, crecer...". Por puesto, la coherencia y la sinceridad han sido otros dos de los conceptos sobre los que han hablado y, en ese momento, Ayuso se ha mostrado rotunda ante la peliaguda pregunta: "¿Perdonarías una infidelidad?".

La entrevistadora no ha terminado de formular la cuestión y Ayuso ha contestado con un tajanate 'no'. "Así que mejor que no me lo cuenten. Ni me lo planteo y ya está", ha afirmado sin dar lugar a réplica.