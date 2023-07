Qué fue de Paco Porras

El vidente Paco Porras, uno de los rostros más populares de la televisión de los noventa, volvió a ser protagonista hace unos días después de que se publicara que estaba okupando una vivienda en Madrid.

Porras se defendió en televisión asegurando que él solo estaba visitando a un amigo en la casa y recientemente ha dado una entrevista más en profundidad a El Español revelando a qué se dedica actualmente.

"Me había quedado en el piso de un amigo porque no quería ir a mi casa de la sierra ya que entre ir y volver en el autobús pierdo dos horas. Él, y la empresa para la que trabaja, me han utilizado porque le quieren echar, ya que lleva dos meses sin pagar el alquiler", ha explicado al diario sobre su situación.

Porras ha señalado que vive en Almería y Marruecos, donde da clases de español en "un instituto privado de Nador y Tetuán". Además, asegura que sigue haciendo consultas de videncia por toda España y que es imagen de La bodega del humor, una tienda de productos de derechas.

El vidente también ha revelado que ha grabado "tres de los diez programas que se emitirán a partir de octubre y que se llaman Crónicas Murcianas" y ha asegurado que Nacho Vigalando estaba interesado en hacer un biopic sobre él.