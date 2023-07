Paco Porras reaparece en televisión y habla de su situación económica actual

El famoso vidente Paco Porras, mítico de la televisión española en los 90 y los años 2000, ha reaparecido en En boca de todos y se ha defendido de las acusaciones de okupa. Según Nacho Abad, una familia contrató a una empresa de desokupación para desalojar a una personas de un piso y allí se encontraron a Porras, que convive allí con otro hombre.

Una reportera del programa ha hablado con Paco Porras, que ha contado que no tiene nada que ver "con la situación de okupa" y que simplemente ha acudido a ese piso a ver a un amigo.

Ha explicado que su amigo, llamado Miguel, debe dos meses de alquiler pero lleva viviendo en el inmueble siete años: "Este amigo mío no está ocupando nada y yo mucho menos".

Sobre su situación económica actual no ha podido ser más claro: "Claro que estoy en la ruina. He sido muy rico, multimillonario, todo el mundo lo sabe. He hecho muchas obras benéficas también, las sigo haciendo".

"Ahora mi situación económica es menos desahogada, lo estoy diciendo con toda sinceridad, es la verdad. Y he pasado momentos críticos pero como tanta gente. Si yo te diera nombres de famosos, personas mucho más populares que yo, mucho mayores que yo, con gran prestigio, con Oscars, con Goya, que han muerto en la soledad", ha añadido.

Y ha zanjado: "Por mi parte, como vidente que soy, veo que la situación va a acabar francamente mal. Ser vidente no es una profesión, es un don, pero no soy un vidente okupa".