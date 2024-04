Rodolfo Sancho cuenta cómo se enteró de la detención de su hijo Daniel en Tailandia

Este martes ha comenzado el juicio de Daniel Sancho por el asesinato de Edwin Arrieta en Tailandia el pasado mes de agosto. En paralelo, HBO ha estrenado la serie documental El caso Sancho, en la que en su primer episodio Rodolfo Sancho da una entrevista exclusiva.

En ella, habla por primera vez de cómo se enteró del crimen que supuestamente cometió su hijo el pasado mes de agosto. Se trata de la primera entrevista del actor, más allá de las declaraciones que ha dado a los medios en sus viajes a Tailandia.

"Estoy bien, tranquilo. Intento estar estable, no tener grandes bajones ni grandes subidones", comienza diciendo en su entrevista desde su domicilio en Fuerteventura (Las Palmas) y asegura que esa calma "juega a su favor".

Según cuenta, fue su hermano el que le dio la noticia el día 5 de agosto. "Me llamó muy shockeado y preocupado. Tardó en decirme lo que estaba pasando. Yo le acabé preguntando: '¿Pero está vivo?'. Me lo mandó y lo leí", señala.

"Fue esa sensación burdamente conocida como estar en una película. Pero en situaciones así, no es que haya vivido muchas, reacciono bastante rápido, me pongo a ello", añade el actor de series como El Ministerio del tiempo, quien detalla que justo después se lo contó a su pareja, Xenia Tostado.

Según relata el actor, su primera reacción fue "estupefacción, de no creerme a pies juntillas lo que contaban porque no cuadraba nada". "Al día siguiente consigo hablar con él, cosa totalmente estrambótica porque le dejaban tener el teléfono y todo", señala y recuerda que su hijo estaba en "estado de shock" en esa conversación que no fue demasiado larga.

Además, recuerda que le contó que "había tenido una pelea con una persona de lo que yo no sabía nada y que acabó de forma trágica". Sancho resume la situación como "un padre luchando por su hijo" y que ese ha sido el principal motor "para no caer en una depresión ni caer en la angustia".

El actor desconocía la relación de su hijo con Arrieta

Durante los días que se destapó el caso, que generó toda una oleada informativa, Sancho asegura que "no siguió las noticias" y que su prioridad era "salvar a su hijo". "Si tienes la mente en lo que quieres hacer no le prestas atención", indica. Sin embargo, agradece haber estado en Canarias y no en Madrid para poder estar más protegido de la prensa.

Sancho también deja claro que desconocía cualquier tipo de relación personal y sentimental con Arrieta, así como las declaraciones que hizo asegurando que era su "rehén" y que le tenía en una "jaula de cristal". Del mismo modo, desconoce el motivo de la reunión de su hijo con Edwin.

"No sé a ciencia cierta si recibió dinero, cuando empezaron a quedar creo que sí algo o que tenían una tarjeta conjunta, algo así", explica. Sin embargo, señala que a su hijo "no le hacía falta dinero, aunque siempre un poco más de dinero viene bien si quieres hacer ciertas cosas". "Eso es un error, una trampa, pero lo hecho, hecho está", recuerda.

A la hora de hablar de la personalidad de Daniel y si este es influenciable, Sancho recalca que se debe a su edad, 30 años, "si quieres que tus ilusiones o negocios cuajen, eres una presa más fácil que a otras edades".

"Quién no tiene una relación que no debía con otra persona, o tóxica, pero esto ha saltado por los aires", explica el actor, que recalca que "todo es un aprendizaje, cómo te vienen las cosas o cómo se conjugan los astros para que ocurra algo".

"Quién es nadie para juzgar cómo te viene algo y por qué, en un mundo en el que nadie tiene ni puta idea de qué va esto de la vida, nadie", añade y apunta a que se "solidariza con las emociones de la familia de Arrieta", a los que les escribió un mensaje de apoyo a los pocos días de conocer la noticia. "Me da mucha lástima de que hayan perdido a un ser querido", recalca.

Su primera visita a Tailandia

Sancho, que no viajó a Tailandia hasta un mes después, cuenta que tuvo que armar "un equipo potente" a nivel legal y de comunicación antes de viajar al país. Al ver al chef en la cárcel, asegura que aunque fue "duro verle en esa situación" se quedó tranquilo al conocer la prisión de Koh Samui donde se encontraba su hijo.

Fue en esa primera visita a Tailandia en la que hizo sus primeras declaraciones en las que aseguraba que se tomó la noticia "como un reto". Sobre ellas, asegura que se le quiso criticar por cualquier movimiento. "Lo más privado mío son mis emociones y eso se aplica a cualquier ser humano en cualquier situación en la que esté", enfatiza y asegura que hay situaciones "mucho peores": "Lo expliqué luego, que estaba bloqueando emociones, controlando".

Sancho apunta que no se ha culpado de lo que hizo su hijo: "Las cárceles del mundo están llenas de hijos y de padres". Pero sí que ha recordado que fue padre muy joven, con 19 años, y que entonces no tenía "todas las herramientas". "Tuve que madurar muy rápido, impulsado también por haber sido padre tan joven", recuerda. "Se lo digo a él [a Daniel], parte de mi carrera te la debo a ti", señala.

Con su hijo asegura que ha tenido una relación "muy cercana y divertida", aunque ha tenido que tener "su lugar como padre". "Si tiene esos errores de la edad, esa vanidad... La humildad es algo que se aprende con la edad y con las hostias", remarca.

Sancho recuerda cómo le contó su hijo los hechos y asegura que nadie es capaz de ponerse en el lugar de su hijo: "Los psicólogos explican que en ese momento de pánico y de disociación, la razón deja de funcionar y quieres que esto no haya sucedido".

Para él, su "piedra angular" es que "hubo una pelea y pasó lo que pasó". Sin embargo, en su percepción, "hay dos víctimas, uno de ellos ha fallecido y es terrible, pero quiero que salga la verdad y a partir de ahí todos tendremos que manejar nuestros sentimientos".

Sancho mantiene la actitud de que "todo es una lección" y recalca que estas situaciones malas son las que sirven para aprender. "Está muy bien el trabajo, pero el proyecto mental, de ser, es lo importante. Es para lo que me llevo preparando toda la vida", señala y añade: "El 70% de las veces sufrimos más en la imaginación que en la realidad, en el pensamiento a futuro lleva a dos cosas: deseos o miedos. Cuando lo tienes controlado sabes que lo que estás pensando no es la realidad, la realidad llegará".

Sobre la sentencia, que se hará pública tras el juicio que se prolongará hasta el próximo mes de mayo, se muestra optimista: "El concepto de cadena perpetua lo tengo eliminado de la cabeza, tenemos la ilusión de que lo declaren no culpable".