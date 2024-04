Rodolfo Sancho responde a Beatriz de Vicente

Continúa el juicio contra Daniel Sancho en Tailandia. Este viernes ha culminado la segunda semana de sesiones. Y, aunque el juez ha vetado la entrada a los medios de comunicación, hay algo de información que está trascendiendo desde Tailandia a la prensa española.

Una de las personas que lo ha hecho posible ha sido la analista jurídica independiente Beatriz de Vicente. Esta, colaboradora del programa de La Sexta, Más Vale Tarde, afirmó que había podido asistir a las primeras sesiones del juicio. Y, hace unos días, aseguraba que había podido hablar con Daniel Sancho.

Desde entonces, se han cruzado varios mensajes distintas partes implicadas en el caso. Por un lado, desde la defensa española de Sancho han desmentido que este encuentro se produjera. Sin embargo, la abogada ha insistido en que sí. El último en hablar ha sido el padre de Sancho, Rodolfo, que ha emitido un comunicado.

La letrada ha ido atendiendo a varios medios de comunicación contando lo que ella dice haber visto durante el juicio. Sin embargo, una de las letradas que conforma el equipo español de defensa de Daniel Sancho, Carmen Balfagón, ha asegurado que la supuesta reunión que De Vicente afirma "es mentira".

Así lo ha dicho esta misma semana en una entrevista que ha concedido a 20 Minutos. "Hay una abogada que dice que se ha reunido con Daniel durante 15 minutos, también es mentira", ha asegurado. "Lo primero, una compañera debe tener la deferencia de no hablar con el cliente de otros abogados y, en segundo lugar, no se reunió con él. ¿Quién es ella para darle consejos?", ha añadido.

A sus declaraciones no ha tardado en responder la propia Beatriz. "Creo que todo el mundo sabe quién soy y yo sé quién soy. No tendría ningún sentido ni ninguna lógica inventarme un encuentro", ha dicho este jueves en el programa que presentan Cristina Pardo e Iñaki López en La Sexta.

"He dicho verdades incómodas ante las que solo cabe el descrédito. Quien me desacredita no estuvo allí", ha aseverado De Vicente.

Y este viernes ha llegado la respuesta de Rodolfo Sancho. El actor lo ha hecho en forma de comunicado que ha recogido El Periódico. Este ha indicado que la letrada y su hijo tuvieron un encuentro.

Fue "una conversación a cuatro metros de distancia", ha indicado que le ha trasladado Daniel, que le ha explicado que fue una charla que sucedió "en un momento puntual y por unos escasos minutos".