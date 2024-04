Juicio a Daniel Sancho: la última hora del juicio por el asesinato de Edwin Arrieta en Tailandia

"No la he visto comunicarse con su hijo": la defensa de Arrieta sobre Silvia Bronchalo

La madre de Daniel Sancho acudió por primera vez este miércoles a los tribunales de Koh Samui, donde está teniendo lugar el proceso. Según contó, se encontraba indispuesta el martes y por eso no asistió a la primera sesión. Además, el trato con su hijo no está siendo demasiado cercano, según contó la abogada de la familia de Edwin Arrieta, Beatriz Uriarte, a TardeAR (Telecinco): "No la he visto comunicarse con su hijo, no sé si habrán tenido un momento en el pasillo, desde que nosotros hemos estado, no la he visto hablar con su hijo".