Soraya vuelve a pronunciarse y justifica la decisión que tomó durante el festival de Eurovisión

"Sí, se armó la marimorena". Así ha comenzado a responder Soraya cuando le han vuelto a preguntar por la decisión que tomó durante el festival de Eurovisión. La cantante fue la encargada de comunicar al resto del continente las puntuaciones de España para el festival.

Comunicó que no llevaría la bandera de Extremadura consigo por el parecido que, según la artista, guarda con el estandarte palestino. Este sábado, en una entrevista para RTVE, ha vuelto a ser preguntada por su decisión.

"Yo soy una apasionada de Extremadura, de mi tierra, siempre pretendo llevar mi banderita, que mis extremeños estén conmigo", ha comenzado a explicar. Sin embargo, "viendo cómo crecía la tensión en el festival de Eurovisión", ha proseguido, "no es que no quisiera llevar la bandera de mi tierra, es que di un paso atrás más que nada porque lo que no quería era echar más fuego".

Las horas previas a la celebración del festival se tornaron tensas. La participación de Israel con lo sucedido en la Franja de Gaza como telón de fondo propició que varias personas decidieran no participar o, al menos, amenazaron con no hacerlo.

"Yo quise hacer mi trabajo lo mejor posible", ha continuado su justificación. Y, en su momento, ha asegurado, ya pidió perdón a los extremeños. "Yo he luchado muchos años porque el festival de Eurovisión no tuviera tintes políticos".

"Por lo tanto, preferí no ponerme ninguna bandera", ha sentenciado la cantante, que ha terminado por apuntar que "entre todos, hicimos un gran papel".