Va a una entrevista de trabajo y lo que le ocurre hace que salga llorando

La periodista y usuaria de TikTok @margotisaez ha hablado abiertamente de la dificultad que los jóvenes con preparación tienen para encontrar trabajo para el que han estado tanto tiempo estudiando.

Lo ha contado basándose en su experiencia de una reciente entrevista de trabajo y dejando claro cuáles han sido sus estudios: un grado de periodismo y redes sociales y un máster en publicidad y marketing. Además, ha acumulado tres veranos de prácticas con más de 800 horas.

"Llevo todo el invierno buscando trabajo, pero es imposible porque te piden mínimo cinco años de experiencia, no sé donde quieren que la saque, casi me piden que aprenda a volar", ha expresado en el vídeo, que cuenta con casi 17.000 'me gusta'.

En la entrevista que ha tenido recientemente le han indicado que buscaban un contrato de prácticas: "Si ya he acabado de estudiar una carrera igual es porque ya en vez de un contrato de prácticas me toca un contrato laboral, no te pido cobrar 2.000 euros al mes, pido mejores condiciones".

"Creo que todas las personas tenemos un valor y hay que valorarlas en lo suyo, seas periodista o fontanero, es lo mínimo que podrían hacer", ha rematado.