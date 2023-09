Un amigo personal de Rodolfo Sancho habla claro: “No quiero estar en su piel” 

Al salir de clase fue la escuela de algunos actores que, a día de hoy, han cobrado cierta relevancia, como Marián Aguilera. Este también fue uno de los primeros proyectos de Rodolfo Sancho, quien está ahora ocupando todos los titulares con motivo del suceso ocurrido en Tailandia. Uno de sus compañeros de por aquel entonces se ha pronunciado al respecto.

Se trata de Félix Gómez. El actor, conocido también por su papel en La caza, ha hablado sobre la situación que atraviesa su compañero de profesión Rodolfo Sancho. Cuando los periodistas le han preguntado sobre el tema, al principio, ha mostrado algo de recelo a la hora de pronunciarse. "Yo creo que hay que respetar", ha expresado, en declaraciones recogidas por Lecturas.

"Imaginaos por lo que debe estar pasando ese padre", ha proseguido. Y, acto seguido le ha enviado "todo mi cariño y todo mi apoyo, obvio. Es un compañero". "No quiero estar su piel", ha apostillado. "Imagínate lo que debe ser como padre enterarte de que tu hijo, supuestamente, ha hecho eso. No debe ser nada fácil", continuaba.

Y, finalmente, ha subrayado que no quiere hablar sobre el tema. "Porque me parece que no me toca, no tengo que opinar de esto", ha justificado. Y, finalmente, ha concluido que le "parece muy duro, no debe ser fácil".

Varias visitas

Rodolfo Sancho ya ha viajado a Tailandia. De hecho, su regreso a España es inminente. Y ha podido visitar en numerosas ocasiones a su hijo. Tres, en concreto. Durante el tiempo que ha pasado en Asia se ha dirigido en distintas ocasiones a los medios de comunicación.

En una de estas veces, el actor aseguró que "Hay dos formas de tomarse las cosas en la vida, o como una desgracia o como un reto. No van a conseguir lágrimas". Unas declaraciones que quiso suavizar al día siguiente.

"La imagen que di fue dura y prepotente, sabéis que siempre he tenido una sonrisa para vosotros, es un momento duro y complicado", expresaba. "Quiero que se entienda que esto es un mecanismo que yo uso para sentirme firme y fuerte, para ayudar a mi hijo", subrayó.