Un periodista de 'The Times' habla sobre el estado de salud de Kate Middleton

Con los rumores que se han ido generando tras la foto retocada que compartió por el Día de la Madre, todas las miradas están puestas en la casa real británica. Para tratar de disipar incógnitas, el periodista de The Times Simon Hunter ha hablado sobre la sonada ausencia de la princesa de Gales en Espejo Público (Antena 3).

"Hasta el 17 de abril no sabremos nada", ha comentado. De esta forma, las fechas encajarían con los plazos que dio el Palacio de Kensington para la reaparición oficial de la princesa de Gales tras la cirugía abdominal a la que se sometió el pasado mes de enero.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

Según ha informado el periodista, desde The Times han hablado con el entorno de la princesa "después de la chapuza de las fotos" por el Día de la Madre. Según ha detallado, Middleton "está fatal, muy mal".

Además, ha enfatizado que ella "solo quería hacer algo bonito para el día de la madre". Hunter también ha defendido la instantánea frente a teorías que indicaban que se había colocado su rostro de una portada de Vogue de 2016. "Si estamos diciendo que ella ha hecho un Photoshop poniendo su cara de una portada de Vogue, ¿alguien que inserta bien esa imagen no puede hacer el resto bien?", se ha cuestionado el periodista, quien ha defendido también que esta estrategia de comunicación basada en el silencio es apoyada por el príncipe Guillermo.

"Hay que entenderlo en su infancia, lo que le pasó a su madre y cómo está siendo como padre", ha señalado y ha recalcado en que lo que ha comunicado Kensington Palace sobre un problema de salud es la única teoría factible.

"No lo tengo contrastado pero aunque lo tuviera no lo contaría. Lo que me han contado me cuadra perfectamente, cuadra con la información que nos han dado y cuando hablamos de un tema de salud todo el mundo tiene el derecho. No es la jefa de Estado, es una princesa. ¿Qué estamos diciendo, que no tiene derecho a recuperarse?", ha indicado.

Por el momento, el estado de salud de la princesa de Gales sigue siendo una incógnita. La única supuesta novedad ha sido la publicada este lunes por The Sun, que ha anunciado en su portada que la princesa de Gales habría reaparecido este fin de semana en una visita a una tienda de productos agrícolas en Windsor.

Sin embargo, la noticia no aporta ningún documento gráfico que lo corrobore y únicamente incluye testimonios de algunos compradores que supuestamente coincidieron con ella y la vieron "feliz, relajada y saludable". Para ilustrar la pieza, incluyen una foto desactualizada de 2023, lo que puede inducir a error y que ha despertado dudas sobre por qué no hay ninguna instantánea del momento.