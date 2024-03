'The Sun' asegura que Kate Middleton ha reaparecido en una tienda... pero no hay imágenes

Cada supuesta novedad sobre Kate Middleton añade más caos que la anterior. Este lunes el diario británico The Sun lleva a su portada que la princesa de Gales habría reaparecido este fin de semana en una visita a una tienda de productos agrícolas en Windsor.

Sin embargo, la noticia no aporta ningún documento gráfico que lo corrobore, sólo testimonios de algunos compradores que supuestamente coincidieron con ella. Según esas declaraciones, la vieron "feliz, relajada y saludable".

"Kate estaba de compras con William y se la veía feliz y bien", apunta un presunto testigo. "Los niños no estaban con ellos, pero es un buen indicativo de que estaba lo suficientemente sana como para ir de compras", agrega otro. Según el tabloide, los príncipes de Gales dedicaron la mañana a ver a sus hijos practicando deporte.

"La portada contiene una imagen desactualizada de 2023. Esta imagen de Kate Middleton es de una aparición en Kent para promover su campaña Shaping Us sobre la primera infancia en septiembre de 2023", se puede leer en una nota de la comunidad que los usuarios de X (Twitter) han agregado a la publicación de The Sun en esa red social.

Precisamente, otros usuarios han cuestionado que, dadas las circunstancias, ninguna persona de las que estaban allí llegara a hacer una foto con su móvil de la princesa de Gales, a quien no se ve en público desde el 25 de diciembre, antes de su cirugía abdominal —sí se han publicado dos imágenes, supuestamente de ella, en sendos coches, pero también han despertado dudas acerca de su autenticidad—.

Según los plazos que dieron sus portavoces al informar de la operación, no está previsto que retome su agenda pública hasta pasada la Semana Santa, pero aún no hay fechas concretas. Se especula acerca de si podría acudir junto a su familia a la tradicional misa de Pascua del 31 de marzo pero, de nuevo, no hay certezas.