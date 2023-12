Vin Diesel, denunciado por una supuesta agresión sexual ocurrida en 2010

Asta Jonasson, una mujer que asegura haber trabajado como asistente del actor Vin Diesel, ha denunciado este jueves a la estrella de la saga Fast & Furious por una presunta agresión sexual ocurrida en 2010, durante el rodaje de la película Fast Five. De acuerdo con el texto de la demanda, la demandante asegura que Diesel la manoseó, la besó a la fuerza y se masturbó frente a ella en un hotel en Atlanta.

La demanda también describe que al verse incapaz de escapar de la situación, Jonasson cerró los ojos "intentando disociarse deseando que la agresión terminara". "Jonasson luchó continuamente para liberarse de su agarre, mientras decía repetidamente que no", pero Vin Diesel ignoró el "no consentimiento" de la mujer, reza la denuncia presentada este jueves ante el Tribunal Superior de Los Ángeles.

La mujer describe que la agresión sucedió poco más de una semana después de que la productora de Vin Diesel, One Race Productions, la contratase para el rodaje de la quinta película de la popular franquicia, y que un día después de los hechos fue despedida por no corresponder las insinuaciones del intérprete. La mujer también demandó a One Race Productions y a la presidenta de la compañía y hermana de Diesel, Samantha Vincent, quien según el relato de la víctima, fue la encargada de llamarla para despedirla. "Se sentía como si fuera un trozo de basura que había que desechar. Se sintió desamparada, su autoestima fue demolida y se cuestionó sus propias habilidades y si una carrera exitosa requeriría de un intercambio de su cuerpo por un asenso", recoge la demanda.

Asta Jonasson presentó el caso al amparo de la Ley de Responsabilidad por Abusos Sexuales y Encubrimiento de California, activa desde enero, que da un plazo de tres años para que las víctimas de agresiones sexuales presenten demandas contra sus agresores y encubridores, aunque haya prescrito el delito. Además de la acusación de agresión sexual, en la demanda también se alega discriminación por razón de género, despido improcedente, represalias y supervisión negligente.