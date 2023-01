Kiko Rivera deja sin palabras a David Broncano al confesarle el nombre que le ha puesto a su ictus

Kiko Rivera ha vuelto a La Resistencia, el programa de David Broncano, para hablar de su regreso a las escenarios y el lanzamiento de su próximo disco: He vuelto a nacer. Un título que hace referencia al ictus que lo mantuvo ingresado cuatro días en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla el pasado mes de octubre.

“Ha sido un susto tremendo el mayor de mi vida jamás pensé que me fuera a dar un ictus y realmente pensé que no salía de esta. Os quiero a todos mucho y si dios quiere prontito estoy al 100%”, señaló el hijo de Isabel Pantoja días después de abandonar el hospital.

Tres meses después de esas declaraciones, Kiko Rivera ha vuelto a hablar del ictus en La Resistencia. Pero lo ha hecho en un tono muy diferente. "Hace unos meses le dio un ictus que casi le deja en el sitio y aún así salió adelante. Una de las peores experiencias que puede sufrir una persona y el tío viene aquí, se descojona", escriben en la cuenta del programa de David Broncano en Twitter.

Una publicación en la que se puede ver y escuchar al mismo Kiko Rivera describiendo cómo vivió la recuperación y el nombre que le ha puesto al ictus: "Kikictus Rivera", ha dicho el dj, arrancando una carcajada en el público.

"Me quedé dormido en el sofá. Sentí la sensación de que me caía del sofá. De repente me desperté y tenía toda la parte izquierda del cuerpo dormida. Una mala postura. ¡Yo qué sé!", ha explicado a Broncano antes de describir como se fue casi arrastrando hasta el baño para verse en un espejo, comprobar qué le pasaba y tomar "la solución del tonto", según ha dicho. Irse a dormir, pero tumbado por el otro lado para ver si se solucionaba el problema.

Al día siguiente, un amigo le dijo que estaba raro y se fue en moto al médico, dónde le hicieron varias pruebas y le diagnosticaron una faringitis. Fue su mujer la que, a través de una videollamada con un familiar que trabajaba en el hospital, consiguió que le hiciesen más pruebas hasta diagnosticarle el ictus. "Me ha cambiado la vida", ha confesado Kiko Rivera.